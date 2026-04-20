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Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
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Cidades

Palmeiras terá ação 'Dia de Cuidar' para limpeza da faixa de domínio ferroviário

Iniciativa da MRS Logística, com apoio da Prefeitura de Suzano, será realizada nesta quinta-feira (23/04), a partir das 10 horas, com trabalhos de manutenção, retirada de resíduos e orientação à população

20 abril 2026 - 15h39Por De Suzano
Palmeiras terá ação 'Dia de Cuidar' para limpeza da faixa de domínio ferroviárioPalmeiras terá ação 'Dia de Cuidar' para limpeza da faixa de domínio ferroviário - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Suzano recebe nesta quinta-feira (23/04) a ação “Dia de Cuidar”, uma iniciativa da MRS Logística, com apoio da administração municipal, voltada à limpeza e à manutenção da faixa de domínio ferroviário no município. A atividade terá início às 10 horas, na passagem em nível da rua Sebastião Bastos da Silva, no distrito de Palmeiras, com foco na organização do espaço, na retirada de resíduos e na conscientização dos moradores.

A atividade inclui a poda da vegetação ao longo da via férrea, melhorando a visibilidade e contribuindo para a segurança. Também serão realizados serviços de limpeza e retirada de lixo e entulho descartados de forma irregular, garantindo um ambiente mais organizado e adequado.

Além disso, o projeto prevê a recuperação das estruturas de vedação e das baias de resíduos, reforçando a proteção do local e o correto descarte de materiais. Para complementar, serão instaladas placas informativas com orientações sobre o uso adequado da área e os cuidados necessários nas proximidades da linha de trem de carga.

Além dos serviços operacionais, a ação tem caráter educativo, ao promover o diálogo com a população e estimular práticas responsáveis no uso dos espaços públicos. A administração municipal ressalta que a participação dos moradores é determinante para a continuidade dos resultados, garantindo a conservação das áreas e o fortalecimento das ações de zeladoria em todo o município.

“O ‘Dia de Cuidar’ é uma iniciativa relevante que contribui para a melhoria das condições das áreas próximas à linha férrea. A Prefeitura de Suzano apoia a ação e reforça a importância da colaboração da população, especialmente no descarte correto de resíduos e na preservação desses espaços, que impactam diretamente na segurança e no dia a dia dos moradores”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

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