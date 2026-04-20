Encontro de Fuscas e Carros Antigos reúne 1,2 mil veículos e mais de 8 mil visitantes

O último domingo (19/04) foi marcado pela 22ª edição do tradicional Encontro de Fuscas e Carros Antigos, que transformou o Parque do Mirante em um verdadeiro ponto de celebração da cultura automotiva, reunindo cerca de 1,2 mil veículos em exposição e atraindo mais de 8 mil visitantes ao longo do dia. Promovido pelo Clube do Fusca e Antigos de Suzano, com apoio do Bunkyo Suzano e da Prefeitura, o evento reforçou sua relevância no calendário da cidade.



Além da diversidade de modelos expostos, que encantaram colecionadores e admiradores, o público também aproveitou uma ampla praça gastronômica e espaços com produtos temáticos, garantindo lazer para toda a família. A iniciativa também teve caráter solidário, com a arrecadação de alimentos por meio da participação dos expositores, fortalecendo o compromisso social do encontro.



Entre os presentes, estiveram os coordenadores do evento, Victor Mota e André Chiang, além do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que prestigiaram o evento e destacaram a importância de ações que unem cultura, lazer e solidariedade no município.



O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, agradeceu a presença do público e o engajamento dos participantes. “Ficamos muito felizes com o sucesso desta edição. Nosso agradecimento a todos que estiveram presentes, aos voluntários, ao público e aos expositores que contribuíram com a doação de alimentos, que em breve serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade”, finalizou.