Roberto Simonsen terá 4 lombadas e João Batista Fitipaldi nova rotatória

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo, anunciou, uma série de medidas para melhorar a mobilidade urbana, incluindo a instalação de lombadas na Avenida Roberto Simonsen, um novo projeto para a Avenida João Batista Fitipaldi e estudos para transporte público gratuito aos domingos.

Durante o DS Entrevista da última sexta-feira (17), Galo trouxe um balanço do prolongamento da Roberto Simonsen e destacou que, apesar de pequenos atrasos causados pelas chuvas, a via já está em pleno funcionamento. “Ela está funcionando muito bem, fluindo bem, com zero acidentes nesses 14, hoje 15 dias”, afirmou.

Segundo o secretário, a nova ligação viária já contribuiu para reduzir o fluxo em outras regiões. “Diminuiu bastante o trânsito da Regina Cabalau Mendonça, desafogou já um pouco por conta dessa nova via”, explicou.

Para aumentar a segurança, Galo confirmou a implantação de quatro redutores de velocidade. “Se a lombada resolver o problema e não ocorrer acidente, não tem necessidade de colocar radar. A nossa intenção não é arrecadar, é diminuir acidente”, ressaltou.

A obra também inclui a construção de uma rotatória na ligação com a rua Masanosuke Shibata e a rua José de Almeida, que deve ser finalizada nos próximos dias. “Quando ela for concluída, vai ficar muito mais visível, menos poluente e muito mais atrativa para o motorista visualizar o tráfego”, disse.

A ciclovia do trecho está praticamente pronta e já vem sendo utilizada pela população. “Antes mesmo da inauguração, eu contei mais de 60 ciclistas e pessoas caminhando naquele local entre 5h e 7h da manhã”, relatou.

Na região da rua 7 de Setembro, próxima ao hospital, a Prefeitura estuda a implantação de um semáforo. “A rotatória seria o ideal, porque não retarda o trânsito, mas ali não temos espaço físico. Então já estamos com estudo para um sinal semafórico naquele ponto”, afirmou.

Ao comentar os dados de segurança viária, Galo destacou a redução de mortes no trânsito. “Suzano foi a cidade do Alto Tietê que mais reduziu mortes de 2024 para 2025. Saímos de 34 para 24, uma redução de 26,2%”, disse. Ele acrescentou que a tendência de queda se mantém em 2026. “A gente gostaria de chegar aqui e falar que não tivemos nenhuma morte. É isso que buscamos todos os dias”.

O secretário também ressaltou o trabalho de prevenção. “A sinalização ajuda muito, mas tem coisas que dependem de quem está atrás do volante. Álcool, imprudência e negligência ainda são grandes vilões”, afirmou.

Sobre fiscalização, Galo informou que o número de multas segue elevado. “Em março, tivemos cerca de 12.800 multas. Menos de 5% dos recursos apontam erro de sinalização”, destacou.

Outro ponto abordado foi a central semafórica, considerada uma das principais ferramentas de gestão do trânsito. “Hoje nós conseguimos saber em tempo real se o semáforo parou por falta de energia, fio rompido ou furto. Às vezes, com um clique, conseguimos religar sem precisar mandar equipe ao local”, explicou.

Suzano conta atualmente com 74 semáforos distribuídos em 54 pontos, muitos deles sincronizados. “A gente se preocupa com a cronologia dos semáforos para que o motorista não pare em todos. Isso melhora o fluxo”, disse.

Mesmo com os avanços tecnológicos, o secretário destacou o desafio do crescimento da frota. “Em 2010, Suzano tinha cerca de 72 mil veículos. Hoje são mais de 184 mil. A cidade não cresceu na mesma proporção”, afirmou.

Sobre a avenida João Batista Fitipaldi, Galo confirmou que há um projeto em andamento para melhorar o trânsito. “Temos um projeto de rotatória logo na descida do viaduto, na entrada do Parque Maria Helena. Isso pode resolver de 80% a 90% do problema caótico que existe ali”, explicou.

O secretário revelou que a Prefeitura estuda a implantação de transporte público gratuito aos domingos. “É um estudo que está sendo feito. Precisamos avaliar a viabilidade técnica e financeira, mas é uma ideia que pode beneficiar muita gente”, concluiu.