Cantor mirim de Itaquá garante vaga na audição do 'The Voice Kids'

O jovem Vinicius Casagrande, morador de Itaquaquecetuba, participou do programa The Voice Kids da Rede Globo, no último domingo, 27. O menino, de apenas 12 anos, que se apresentou cantando a música "Não deixo não", conquistou uma vaga no time da dupla de cantoras Simone e Simaria.

A apresentação ao som da música de Mano Walter levantou a plateia garantindo a vaga do pequeno músico na competição.

As juradas, que se derreteram por Vinicius, aprovaram a apresentação do jovem cantor, destacando a potência vocal do garoto. "Essa música que você cantou tem tudo a ver, assim que ouvimos a sua voz olhamos uma para a outra e pensamos que não o deixaríamos de jeito nenhum. Por isso viramos a cadeira para você", afirmou a cantora Simone durante o programa.

THE VOICE KIDS

A apresentação do itaquaquecetubense também foi marcada de vários momentos descontraídos no programa.

Em uma delas, Simone brincou dizendo que queria se mudar para a cidade de Itaquá para ficar mais perto de Vinicius. Simaria, por sua vez, também entrou no clima descontraído e errou ao falar o nome da cidade

"É muito difícil", brincou a cantora.

Simaria destacou também que o jovem participante passou uma energia muito positiva, e conseguiu fazer a plateia inteira dançar.

O The Voice Kids é exibido aos domingos na Rede Globo, desde 2016. A nova temporada deste ano, conta com a participação dos jurados Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone e Simaria, além do apresentador André Marques.

O programa infantil contempla crianças, com idades entre 9 e 14 anos, para mostrarem seus talentos musicais. Após a garantia da vaga, a dupla das irmãs cantoras ficará responsável pelo desempenho de Vinicius Casagrande durante toda a competição.