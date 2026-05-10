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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Região

PS do Luzia, saneamento e pavimentação: Tarcísio anuncia R$ 385 mi para Mogi

Governador esteve na cidade para inauguração e assinou autorizações

09 maio 2026 - 19h14Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Governador Tarcísio de Freitas assinou autorizações ao lado da prefeita de Mogi das Cruzes, Mara BertaiolliGovernador Tarcísio de Freitas assinou autorizações ao lado da prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli - (Foto: Divulgação)

O governador Tarcísio de Freitas anunciou, neste sábado (9), investimentos de R$ 385,2 milhões para Mogi das Cruzes. Os valores serão destinados ao Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, ao saneamento básico, pavimentação, infraestrutura, segurança e uma nova obra.

Tarcísio esteve na cidade para a inauguração da Maternidade Municipal e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa e assinou autorizações para outras obras no município. Ao todo, o novo empreendimento de saúde da cidade recebeu R$ 46,8 milhões, entre implantação e custeio anual. Por ano, o Governo do Estado aportará R$ 35,8 milhões para manter a Maternidade.

A primeira assinatura foi para autorizar a construção do PS do Luzia de Pinho Melo, onde o investimento deve ser de cerca de R$ 20 milhões.

"Sabemos o quanto a Santa Casa ficou sobrecarregada com o referenciamento do Luzia. Vamos fazer esse grande Pronto-Socorro, vai liberar espaço na Santa Casa. Vai ser importante para Mogi e toda região. É um investimento super importante", disse Tarcísio em entrevista.

Após isso, o governador autorizou obras de coleta e tratamento de esgoto. Devem ser feitas implantações de coletores-tronco nas bacias dos rios Jundiaí, Oropó, Ipiranga e Negro, além de obras de rede coletora da bacia no rio Oropó. O investimento total é de R$ 238 milhões. O convênio é com a SP Águas.

A terceira assinatura foi de pavimentação e drenagem pluvial no Parque São Martinho, onde serão investidos R$ 15 milhões. Além da requalificação de trecho da Avenida Japão que dá acesso ao bairro, todas as ruas não asfaltadas do bairro receberão pavimentação e drenagem pluvial.

"Essa parceria com a cidade de Mogi e com o Alto Tietê é muito importante. Quero agradecer a parceria e o respeito do governador com todas as cidades. É um dia que vai ficar marcado na história de Mogi das Cruzes", disse a prefeita após o anúncio de todos os investimentos.

Almoço

Após o evento, o governador e nove dos dez prefeitos do Alto Tietê participaram de um almoço em Mogi. Durante essa segunda agenda, Tarcísio fez outras assinaturas e anunciou novas viaturas para as Polícias Militar e Civil da região.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) autorizou a utilização de um terreno no bairro do Socorro para a instalação de um Centro Municipal de Programas Estaduais (Cempre). O trabalho será feito em 36 meses e o investimento é de R$ 9 milhões.

A Via Perimetral, em Mogi, também receberá recapeamento e o Parque das Varinhas, no Distrito de Jundiapeba, receberá um investimento de R$ 12,4 milhões para saneamento básico.

Na Polícia Militar, são seis viaturas, duas para Mogi, duas para Suzano e duas para Itaquá. Na Polícia Civil, serão dois novos carros, um para Mogi e outro para Itaquá.

Na região, o governador assinou autorizações para ampliação em unidades de ensino de Suzano, Itaquá, Ferraz e Poá. Além disso, serão adquiridos 103 equipamentos de tecnologia da informação para escolas de Poá.

Estavam presentes no almoço diversos secretários de Estado e nove dos dez prefeitos: Luís Camargo (Arujá), Inho Taino (Biritiba), Priscila Gambale (Ferraz), Zé (Guararema), Mara Bertaiolli (Mogi), Saulo Souza (Poá), Rodolfo Marcondes (Salesópolis), Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Pedro Ishi (Suzano). Representando Itaquá, o vice-prefeito Rogério Tarento esteve no almoço.

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