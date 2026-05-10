PS do Luzia, saneamento e pavimentação: Tarcísio anuncia R$ 385 mi para Mogi

O governador Tarcísio de Freitas anunciou, neste sábado (9), investimentos de R$ 385,2 milhões para Mogi das Cruzes. Os valores serão destinados ao Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, ao saneamento básico, pavimentação, infraestrutura, segurança e uma nova obra.

Tarcísio esteve na cidade para a inauguração da Maternidade Municipal e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa e assinou autorizações para outras obras no município. Ao todo, o novo empreendimento de saúde da cidade recebeu R$ 46,8 milhões, entre implantação e custeio anual. Por ano, o Governo do Estado aportará R$ 35,8 milhões para manter a Maternidade.

A primeira assinatura foi para autorizar a construção do PS do Luzia de Pinho Melo, onde o investimento deve ser de cerca de R$ 20 milhões.

"Sabemos o quanto a Santa Casa ficou sobrecarregada com o referenciamento do Luzia. Vamos fazer esse grande Pronto-Socorro, vai liberar espaço na Santa Casa. Vai ser importante para Mogi e toda região. É um investimento super importante", disse Tarcísio em entrevista.

Após isso, o governador autorizou obras de coleta e tratamento de esgoto. Devem ser feitas implantações de coletores-tronco nas bacias dos rios Jundiaí, Oropó, Ipiranga e Negro, além de obras de rede coletora da bacia no rio Oropó. O investimento total é de R$ 238 milhões. O convênio é com a SP Águas.

A terceira assinatura foi de pavimentação e drenagem pluvial no Parque São Martinho, onde serão investidos R$ 15 milhões. Além da requalificação de trecho da Avenida Japão que dá acesso ao bairro, todas as ruas não asfaltadas do bairro receberão pavimentação e drenagem pluvial.

"Essa parceria com a cidade de Mogi e com o Alto Tietê é muito importante. Quero agradecer a parceria e o respeito do governador com todas as cidades. É um dia que vai ficar marcado na história de Mogi das Cruzes", disse a prefeita após o anúncio de todos os investimentos.

Almoço

Após o evento, o governador e nove dos dez prefeitos do Alto Tietê participaram de um almoço em Mogi. Durante essa segunda agenda, Tarcísio fez outras assinaturas e anunciou novas viaturas para as Polícias Militar e Civil da região.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) autorizou a utilização de um terreno no bairro do Socorro para a instalação de um Centro Municipal de Programas Estaduais (Cempre). O trabalho será feito em 36 meses e o investimento é de R$ 9 milhões.

A Via Perimetral, em Mogi, também receberá recapeamento e o Parque das Varinhas, no Distrito de Jundiapeba, receberá um investimento de R$ 12,4 milhões para saneamento básico.

Na Polícia Militar, são seis viaturas, duas para Mogi, duas para Suzano e duas para Itaquá. Na Polícia Civil, serão dois novos carros, um para Mogi e outro para Itaquá.

Na região, o governador assinou autorizações para ampliação em unidades de ensino de Suzano, Itaquá, Ferraz e Poá. Além disso, serão adquiridos 103 equipamentos de tecnologia da informação para escolas de Poá.

Estavam presentes no almoço diversos secretários de Estado e nove dos dez prefeitos: Luís Camargo (Arujá), Inho Taino (Biritiba), Priscila Gambale (Ferraz), Zé (Guararema), Mara Bertaiolli (Mogi), Saulo Souza (Poá), Rodolfo Marcondes (Salesópolis), Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Pedro Ishi (Suzano). Representando Itaquá, o vice-prefeito Rogério Tarento esteve no almoço.