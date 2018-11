Conhecido como 'Professor Pardal', inventor cria peça que reduz combustível

Inspirado no personagem da Walt Disney, o Professor Pardal, como é conhecido, exibe orgulhoso sua peça inovadora que promete economizar 30% o consumo de combustível, além de aumentar a potência e vida útil do veículo e emitir três vezes menos os gases poluentes na atmosfera.

A peça intitulada "Q Méter Mix" foi criada em 1975 pelo inventor carioca, Roberto de Sá Gonçalves, de 76 anos. De acordo com ele, o aparelho é um estabilizador eletrônico de tensão em alta e por se tratar de um sistema simples e sofisticado, pode ser aplicado em qualquer tipo de motor, seja de carro, moto ou barco e que tenha distribuidor e bobina, sendo possível economizar combustível tanto de gasolina, como de motores a álcool ou gás.

"Qualquer pessoa pode instalar a peça, basta substituir os cabos de vela pelo componente eletrônico. Assim, a bobina fornece a corrente ao componente eletrônico (objeto da patente) que a estabiliza e transmite ao distribuidor. O distribuidor, transfere corrente às velas, que por sua vez, emitem uma centelha estabilizada à mistura carburada, garantindo imediata explosão e grande eficiência na queima do combustível", explica.

Roberto, que também é presidente da Academia Brasileira de Inventores, sediada no Rio de Janeiro, diz que o produto é testado e comprovado em empresas nacionais e internacionais, como a Renault Michellet e do laboratório Frances Carbusol.

Ele afirma que, o parelho melhora o desempenho do veiculo, permitindo partidas rápidas do carro, e a conservação das velas, evitando a carbonização e aumentando a durabilidade da bateria. "O dispositivo oferece diferentes vantagens e os números surpreendem. A economia de combustível é de 30%, e a vida útil da bateria e das velas passa a ser de 60 mil km, além reduzir 25% de emissão de gases", afirmou.

Fabricada pela empresa Ayrax Indústria e Comércio LTDA, as peças são montadas de acordo com a demanda do cliente. Patenteada em 107 países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Taiwan, além da Europa, o Q Méter Mix, teve destaques nacionais e internacionais, além de ser reconhecido por técnicos da Renault francesa e pelo laboratório de Análises Carbusol, que afina motores de carros de corrida.

O professor Pardal também já inventou outros tipos de equipamentos, porém nenhuma delas foram registradas, sendo um retrovisor para capacetes de motociclistas, um local para estepe na motocicleta, além do pula-pula de madeira, o famoso "buraco-quente" e um assento descartável.

Entretanto, nenhuma dessas invenções é tão importante quanto o Q- Méter Mix. "Essa invenção é a minha paixão, jamais vou desistir de criar e inventar coisas novas, sou assim desde que me conheço por gente", brinca o inventor.

Os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (21) 3317-6108 ou no site www.qmetermix.com.br.