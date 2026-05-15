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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Cidades

Estação Suzano da CPTM recebe unidade móvel do Complexo Viário do Alto Tietê

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, a equipe de comunicação estará posicionada ao lado das catracas, antes da plataforma

15 maio 2026 - 11h32Por da Reportagem Local
Estação Suzano da CPTM recebe unidade móvel do Complexo Viário do Alto TietêEstação Suzano da CPTM recebe unidade móvel do Complexo Viário do Alto Tietê - (Foto: Divulgação)

O Posto Itinerante de Atendimento da SPMAR está em novo endereço para aproximar o diálogo com a população e facilitar o acesso às obras do Complexo Viário do Alto Tietê. Moradores e passageiros da região podem acompanhar a evolução das obras na Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, a equipe de comunicação estará posicionada ao lado das catracas, antes da plataforma. Com suporte imediato e transparência sobre a intervenção que promete melhorar o tráfego da região, a unidade móvel oferece detalhes do projeto e orientações sobre como utilizar os serviços de atendimento da concessionária. O material didático é explicativo com informações técnicas descomplicadas, além da interatividade com um vídeo que a apresenta a projeção da obra finalizada. 

A parceria com a CPTM é estratégica e simplifica o contato com a comunidade. Segundo o coordenador de comunicação da SPMAR, Fábio Loiola, a nova localização é importante para o sucesso da iniciativa.

“Ao levar o Posto Itinerante para dentro da Estação Suzano, garantimos que o morador e o trabalhador possam tirar suas dúvidas e conhecer o Complexo Viário sem precisar desviar da sua rota diária. É a informação chegando de forma ágil para quem mais será beneficiado pelas novas alças”, destaca Loiola.

Com previsão de conclusão em 24 meses, o Complexo Viário do Alto Tietê prevê a implantação de uma marginal paralela à pista expressa do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, com 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Tietê. 

O cronograma completo do Posto Itinerante de Atendimento está disponível no site www.spmar.com.br.

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