'Liquida Suzano Autos' segue até domingo com condições especiais no Parque Max Feffer

A 10ª edição do “Liquida Suzano Autos” continua neste sábado e domingo (16 e 17/05), no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), com centenas de opções de carros e condições especiais de pagamento. Realizado pela Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano), o evento segue a partir das 9 horas e conta com 16 estandes para os clientes realizarem o sonho do veículo novo.



A iniciativa integra a campanha “Compre em Suzano” e tem como objetivo fortalecer o comércio local, promovendo oportunidades tanto para os empresários quanto para os consumidores. Realizado pela ACE Suzano, com apoio da MP Feiras & Eventos e do banco Santander, o feirão reúne veículos novos e seminovos com condições diferenciadas, facilitando o acesso do público a ofertas exclusivas e negociações especiais durante os quatro dias de evento.



Os visitantes encontram no local uma grande variedade de modelos, estilos e faixas de preço, ampliando as possibilidades para quem deseja adquirir ou trocar de veículo. Participam desta edição as concessionárias e lojistas JME Veículos, Black Motors, TDM Multimarcas, Gomes Automóveis, Tico Multimarcas, Sidicar Multimarcas, VS+Car Multimarcas, GSM Multimarcas, NGL Veículos, Superclass Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Uniclass Multimarcas, Start Veículos e Guga Motos.



Além das ofertas automotivas, o evento conta com a presença da Conex@o Web Telecom e dos Postos Quality, além de uma estrutura preparada para receber toda a família. A praça de alimentação oferece diferentes opções gastronômicas ao público, com participação de Pastéis Toia, Delícias da Rose e Mensorê Espetos.



A gestora da MP Feiras e Eventos, a empresária Maria Paula, reforçou a importância da ação enquanto movimento já tradicional do comércio na cidade. “É muito gratificante ver a continuidade desse projeto, que a cada dia se fortalece mais, oferecendo aos lojistas da região oportunidades reais de fomentar e expandir seus negócios”, afirma.



Por sua vez, o presidente da ACE, Cristiano Homan, reforçou que são dias de ofertas e oportunidades únicas, tornando a atração imperdível ao público. “O Liquida Suzano Autos é o lugar certo para quem quer sair de carro novo ou até mesmo presentear alguém. Afinal, são veículos de procedência nos melhores preços. Seguimos aqui até domingo e esperamos a todos”, convidou.