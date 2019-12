DS acompanha festival de música na Arena Corinthians

O Festival Arena Mix, evento musical, agitou o The Arena Show - complexo da Arena Corinthians, durante a noite do último sábado (30) e madrugada de domingo (1º), com shows de compositores famosos. Mais de 10 mil pessoas prestigiaram as apresentações da dupla sertaneja Matheus e Kauan, da banda de reggae Maneva, do cantor Kevinho, além do rapper Hungria Hip Hop.

Evento

O evento foi aberto com o DJ Bruno, da banda KLB, que tocou setlist eletrônico. Ele também se apresentou durante os shows.

A primeira apresentação de peso foi às 21 horas, com Matheus e Kauan. A dupla cantou músicas conhecidas pelo público, como Vou Ter Que Superar e Ao Vivo e a Cores, em parceria com a cantora Anitta.

Em seguida, às 23 horas, quem tomou conta do palco foi a banda Maneva. Saudades do Tempo, Seja Para Mim e Luz que me traz Paz, foram as músicas mais cantadas.

Kevinho agitou os fãs na sequência com diferentes “hits”, como o próprio cantor fala. Entre as principais foram O Bebê, Salvou meu Dia, além do recente lançamento Eterna Sacanagem.

Para finalizar à noite, o rapper Hungria soltou a voz literalmente no “braço do povo”. Em destaque, o cantor apresentou as músicas Primeiro Milhão, Dubai e Um Pedido.

A estrutura oferecida levou ao público, além da música, uma experiência completa e inesquecível. No local também tinha opções de lanchonetes e bares, além de um ambiente acolhedor e familiar para promover a cultura e diversão para todos.

No evento também houve atrativos como o “selfies online” (onde imagens do público foram transmitidas no maior telão da América Latina), filmagens com drones e telões de leds.