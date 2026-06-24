Suzano lança 'moeda ambiental' que transforma recicláveis em créditos para alimentação

Suzano passou a contar com uma nova iniciativa que alia sustentabilidade, geração de renda e valorização da reciclagem. Lançado em maio pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Suzano (Univence), com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto “Renda Verde” cria uma espécie de “moeda ambiental”, que permite aos moradores e associações trocarem garrafas PET e latas de alumínio por créditos em vale-alimentação e refeição, que podem ser utilizados em estabelecimentos comerciais da cidade.

A proposta tem como objetivo ampliar a destinação correta de materiais recicláveis, fortalecer a atuação dos catadores e oferecer uma alternativa de complemento de renda para a população. Apenas no primeiro mês de funcionamento, o projeto já contabilizou cerca de cem cadastros.

Pela iniciativa, cada quilo de garrafas PET - equivalente a aproximadamente 20 unidades - gera R$ 1 em crédito. Já as latas de alumínio possuem valor maior de conversão: cada quilo, cerca de 80 unidades, corresponde a R$ 8 em créditos.

Para participar, os interessados devem realizar gratuitamente a inscrição em um dos pontos de coleta parceiros, como igrejas e associações. Após o cadastro, os materiais recicláveis podem ser entregues semanalmente, conforme os dias e horários definidos em cada local.

A equipe da Univence é responsável pela pesagem dos materiais e pelo registro dos créditos. Mensalmente, o valor acumulado é disponibilizado em cartão para utilização no comércio local, por meio de vale-alimentação ou refeição.

O projeto surge como uma solução inovadora que une educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Como exemplo, um participante que reúna semanalmente cerca de dez quilos de garrafas PET e dois quilos de latas de alumínio pode acumular R$ 26 em créditos por semana, totalizando R$ 104 ao final de um mês.

Para a presidente da Univence, Ingrid Brum, o projeto fortalece a reciclagem como instrumento de transformação social e ambiental. “O ‘Renda Verde’ foi criado para aproximar ainda mais a população da reciclagem, mostrando que os resíduos recicláveis possuem valor econômico e ambiental. Com o apoio dos parceiros e da Prefeitura de Suzano, conseguimos ampliar o alcance da iniciativa, reduzir o descarte irregular e valorizar o trabalho dos catadores, que desempenham papel fundamental na construção de uma cidade mais sustentável”, destacou.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça que a ação está alinhada às políticas públicas voltadas à sustentabilidade, à educação ambiental e à geração de oportunidades para a população. Para o chefe da pasta, André Chiang, a iniciativa demonstra, na prática, como a sustentabilidade pode gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos. “A ‘moeda ambiental’ mostra que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados. Ao separar corretamente os materiais recicláveis, o morador contribui para a preservação do meio ambiente, fortalece o trabalho desenvolvido pela cooperativa e ainda recebe um retorno que pode auxiliar no orçamento familiar. É uma ação que une consciência ambiental, cidadania, inclusão social e valorização da economia local”, afirmou.