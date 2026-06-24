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Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
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Cidades

Suzano está entre as cidades reconhecidas com Selo 'Amigo da Pessoa com TEA'

Cidade será homenageadas por iniciativas voltadas à inclusão de pessoas

24 junho 2026 - 17h44Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Suzano estará representado na cerimônia de entrega do Selo 'Amigo da Pessoa com TEA'Suzano estará representado na cerimônia de entrega do Selo 'Amigo da Pessoa com TEA' - (Foto: Jéssica Mariz/SEDPcD/Governo de São Paulo)

O Alto Tietê estará representado na cerimônia de entrega do Selo "Amigo da Pessoa com TEA" 2026, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). A Prefeitura de Suzano e a Associação Beneficente de Assistência Social, de Mogi das Cruzes, estão entre as instituições reconhecidas por desenvolverem ações voltadas à inclusão e valorização de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A premiação será realizada nesta sexta-feira (26), no Centro TEA Paulista, na capital.

Esta é a segunda edição do Selo "Amigo da Pessoa com TEA", iniciativa criada para destacar empresas privadas, instituições públicas municipais e estaduais e organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos voltados à inclusão de pessoas autistas em todo o Estado de São Paulo.

Entre os contemplados da região está a Prefeitura de Suzano, reconhecida pelo projeto "Comunicação Alternativa e Aumentativa no Espaço de Intervenção Precoce", desenvolvido para ampliar a comunicação e favorecer o desenvolvimento de crianças atendidas pela rede municipal. Também foi premiada a Associação Beneficente de Assistência Social, de Mogi das Cruzes, pelo Projeto Raio de Sol, voltado ao atendimento e à inclusão de pessoas com TEA.

As entidades foram selecionadas pelo comitê gestor do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (PEIPTEA). A avaliação considerou critérios como relevância da iniciativa para o público com TEA, acessibilidade, potencial de propagação, sustentabilidade das ações, além da clareza e consistência das informações apresentadas.

Segundo o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o selo busca incentivar organizações públicas e privadas a ampliarem iniciativas inclusivas.

"Nosso objetivo é incentivar empresas, instituições e organizações a se tornarem grandes aliadas na luta e promoção da inclusão. O Selo 'Amigo da Pessoa com TEA' reconhece quem assume esse compromisso, ampliando o acesso às oportunidades, o respeito e a qualidade de vida das pessoas autistas", afirmou.

Além de reconhecer ações nas áreas de acessibilidade, inclusão escolar, social, cultural e esportiva, atendimento humanizado e capacitação de equipes, a comissão também avaliou o potencial de continuidade das iniciativas, considerando apoio institucional, recursos, parcerias e engajamento da comunidade.

A cerimônia de entrega do prêmio acontece às 15 horas desta sexta-feira (26), no Centro TEA Paulista, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

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