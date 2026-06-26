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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Cidades

Seis dias após denúncia do DS, fiação será retirada de mil postes em 50 ruas

Ao todo, mil postes serão inspecionados e vão receber adequações. Jornal vez reportagem no dia 19 de junho

26 junho 2026 - 05h00Por da Reportagem Local
Retirada de fios soltos teve início em Suzano após queixa de moradoresRetirada de fios soltos teve início em Suzano após queixa de moradores - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Seis dias após o Diário de Suzano (DS) denunciar em reportagem de capa a quantidade de fios e cabos espalhados por Suzano, uma megaoperação teve início nesta quinta-feira (25) para retirada dos cabeamentos irregulares de telecomunicação (internet e telefonia) em postes de mais de 50 ruas. O foco tem a região central da cidade e proximidades.

Na edição do dia 19 de junho, o DS trouxe reportagem com o título "Fios soltos nas calçadas viram tormento e põem pedestres em risco" após ouvir dezenas de reclamações sobre o problema na cidade.

A ação desta quinta-feira (25) contará com equipes técnicas da concessionária EDP que estarão dedicadas na região, atuando até meados de julho.

O planejamento para o mutirão foi idealizado em conjunto com a Prefeitura de Suzano, com foco em garantir a segurança e reduzir a poluição visual referente ao excesso de cabeamento clandestino e excedente de telefonia e internet nos postes, que interferem no espaço dedicado às empresas regularizadas. Ao todo, mil postes serão inspecionados e vão receber adequações.

A concessionária notificou as empresas responsáveis para que promovam a adequação dos cabos em conformidade com a legislação vigente. Cabeamentos sem identificação, desativados ou instalados de forma irregular serão removidos. "Essa iniciativa em parceria com a prefeitura de Suzano visa reforçar a segurança da população, contribuir para a organização do espaço urbano e reduzir os impactos visuais causados pelo excesso de cabeamento. Além disso, assegura condições adequadas para que as empresas devidamente regularizadas possam operar e prestar seus serviços com qualidade à comunidade", destaca Ana Paula Ferreira, gestora da empresa.

Ao longo da ação, as companhias regularizadas também têm a oportunidade de adequar seus cabeamentos, permitindo um melhor resultado. 

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que o levantamento dos locais críticos foi uma etapa fundamental para a execução da força-tarefa. "A ação apresenta melhores resultados quando há um mapeamento preciso dos pontos com maior incidência de cabeamentos soltos, desativados ou instalados de forma irregular", afirmou.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, reforçou que a ação demonstra o compromisso da administração municipal com a segurança, a organização urbana e a qualidade de vida da população. "A retirada dos cabeamentos irregulares era há muito tempo necessária, pois contribui para reduzir a poluição visual, prevenir riscos e garantir que os serviços de telecomunicações sejam prestados de forma adequada e dentro das normas, tornando nossa cidade mais segura e bem cuidada para todos", destacou.

Compartilhamento de infraestrutura

O compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o objetivo de redução dos custos aos usuários dos serviços. 

A EDP notifica sistematicamente as empresas de telecomunicações/internet, com objetivo de melhorar/regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos. 

As intervenções nos cabos de serviços de telecomunicações/internet devem ser sempre realizadas pelas empresas proprietárias dos referidos cabos, tendo em vista o risco de interrupção na prestação dos serviços de telecomunicações/internet, que são essenciais para a sociedade em geral e, em especial, para hospitais, escolas, segurança pública, órgãos públicos, entre outros. 

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