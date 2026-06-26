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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Região

Poá reúne entidades para ampliar participação de jovens em programa internacional de ação climática

Município mobiliza entidades para participar do programa da Bloomberg Philanthropies, que selecionou Poá entre 300 municípios de todo o mundo e destinará US$ 50 mil para projetos de ação climática liderados por jovens

26 junho 2026 - 18h45Por da Reportagem Local
Iniciativa desenvolvida em parceria com a Bloomberg PhilanthropiesIniciativa desenvolvida em parceria com a Bloomberg Philanthropies - (Foto: SECOM / Prefeitura de Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, reuniu nesta quarta-feira (24) representantes de entidades do município para apresentar o programa Poá na Ação Climática para Jovens, iniciativa desenvolvida em parceria com a Bloomberg Philanthropies.

Única cidade do Alto Tietê contemplada pelo programa, Poá foi selecionada entre 300 municípios de todo o mundo para integrar o Fundo Juventude e Ação Climática, recebendo um repasse de US$ 50 mil para financiar projetos de enfrentamento às mudanças climáticas idealizados por jovens de 15 a 24 anos. A Prefeitura será responsável pela coordenação da iniciativa, incluindo a gestão dos recursos, o processo de seleção das propostas e o acompanhamento da execução dos projetos.

O encontro teve como objetivo mobilizar organizações da sociedade civil para a elaboração de projetos alinhados às políticas nacional, estadual e municipal de mudanças climáticas, incentivando o protagonismo da juventude na construção de soluções para os desafios ambientais.

Participaram da reunião representantes da ONG Gerando Falcões, Associação Batuíra, Jucip, Opereta, Reino da Garotada, Instituto Felipe Matheus, Grupo de Escoteiros Ybipiá e ETEC de Poá. Durante o encontro, foram apresentadas as diretrizes do fundo e as oportunidades para que as entidades atuem em parceria com os jovens do município.

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, destacou que a iniciativa fortalece a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade. "Poá tem uma oportunidade única de conectar nossas entidades, nossos jovens e o poder público em torno de um propósito comum: construir uma cidade mais sustentável, resiliente e preparada para os desafios climáticos. A participação da sociedade civil é fundamental para que possamos desenvolver projetos transformadores e garantir que os recursos do fundo gerem impactos reais na vida das pessoas e no futuro do município", afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a participação no programa coloca Poá em posição de destaque no cenário internacional. "Estamos preparando a Poá do futuro, uma cidade que pensa nas próximas gerações e que entende que o desenvolvimento sustentável precisa estar no centro das políticas públicas. A parceria com a Bloomberg Philanthropies coloca o município em um cenário internacional de inovação e nos permite criar oportunidades para que nossos jovens sejam protagonistas das transformações que queremos para a cidade", destacou.

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