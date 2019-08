‘Fama Voice' chega a 7ª edição e 20 finalistas vão cantar ao vivo

A sétima edição do evento 'Fama Voice', idealizado pelo Instituto de Música Fama de Suzano, acontece no próximo dia 25 de agosto, às 16 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro). Os ingressos podem ser obtidos pelo valor de R$10. Os interessados devem se dirigir ao Instituto, situado na Rua Benjamin Constant, 264, na região central, para adquirirem o ingresso. Ao todo, foram disponibilizados 300 ingressos no total. Caso os ingressos não se esgotem até o dia 24, eles serão vendidos na portaria do teatro.

Jurados

Os jurados que vão avaliar os 20 finalistas são Kelly Maria, Raffa Augusto e Simão e Felipe.

Objetivo

Com o objetivo de preparar os alunos de canto do Instituto, o Fama Voice é um concurso interno realizado com os próprios alunos da escola. O principal ponto destacado pela fundadora do evento e professora de canto na escola, Verônica Gonçalves, foi o de preparar o aluno que futuramente decide participar de audições no âmbito musical. "Quando os alunos forem participar de alguma audição eles terão que enfrentar algum júri, terão que saber lidar com isso. Então o evento possibilita isso a eles. É diferente quando ele se apresenta apenas para o público e quando vai ser avaliado".

Evento

"Fico feliz em ver que o evento está crescendo. A cada ano o número de inscrições aumenta. É uma forma de poder ajudar os alunos que querem participar de festivais e competições futuramente, para prepará-los", afirma a proprietária do Instituto, Caroline Cunha.

Finalistas

Os 20 finalistas vão se apresentar ao lado de uma banda formada pelos professores da escola, ao vivo. O critério para a premiação será a somatória dos resultados da primeira e segunda fase com o da final.

Os alunos não tiveram que passar por eliminatórias.

Premiações

O primeiro colocado vai receber um troféu, microfone, uma cesta de café da manhã, três meses de bolsa de estudos para qualquer curso, um vale de R$100 no Stúdio 4, vale compras na Banana Show, um quadro de tela em canvas e um almoço com um acompanhante no Grãos da Terra. O segundo colocado recebe, além do troféu, três meses de aula com 50% de desconto para o curso de canto e uma caneca personalizada do evento com brindes. Já o terceiro colocado recebe um troféu e 30% de desconto durante três meses para o curso de canto. Todos os participantes vão receber medalha de participação.