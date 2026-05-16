GCM recupera moto roubada e detém dois suspeitos no Miguel Badra

A Força Patrulha da Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) recuperou, nesta sexta-feira (15/05), uma motocicleta que havia sido roubada. O crime ocorreu no bairro Cidade Miguel Badra, na avenida Boa Vista. Por volta das 10h45, os agentes foram notificados sobre o caso e alertados a respeito dos três indivíduos que teriam participado.

Durante o deslocamento até o local do crime, a Central de Comunicação os informou que uma equipe da Polícia Militar havia localizado os suspeitos e estavam realizando um acompanhamento. Não muito depois, chegou a informação de que a moto havia sido abandonada e os acusados fugido para dentro de uma mata próxima.

A GCM, então, se dirigiu para o local do abandono do veículo e localizou os três suspeitos na rua Cento e Quarenta e Nove, escondidos atrás de uma van. Todos tentaram fugir, mas os agentes conseguiram deter dois deles.

Ao serem questionados, ambos negaram a participação no crime, mas ainda foram levados até o 2º Distrito Policial do Boa Vista para que a vítima pudesse identificá-los e também recuperar a moto. Ambos se encontram à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, reitera a importância dos patrulhamentos, principalmente diante de circunstâncias como essas. “Nossos agentes estão sempre nas ruas, preparados para responder aos chamados e estar à disposição da população. Hoje, um bem foi recuperado e dois dos autores do crime já se encontram sob custódia. Nosso objetivo é prestar, cada vez mais, um atendimento com eficiência e agilidade”, declarou.