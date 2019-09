Joana Piacente e Forte Ezequiel são eleitos Miss e Mister Melhor Idade de Poá

Uma noite agitada e muito alegre. Assim foi a última sexta-feira (13), que elegeu os vencedores do Concurso Miss e Mister Melhor Idade de Poá 2019. A atividade aconteceu na Praça de Eventos e mais de mil pessoas foram prestigiar o evento e conhecer Joana Egnez Piacente, eleita Miss Melhor Idade e Forte Ezequiel, o Mister Melhor Idade. Ambos representarão a cidade na etapa estadual da competição, que acontecerá em novembro em São Paulo.



O mesmo concurso também elegeu como segundos colocados, Miss e Mister Elegância, Geralda Marinho Lopes e pelo segundo ano consecutivo, José Vieira de Lima e como Miss Simpatia, Marli Machado Amâncio e Agenor Justo, como Mister Simpatia.



Disputa

O concurso começou com a apresentação dos candidatos, um total de 26. Eles foram avaliados por sete jurados que deram notas de 5 a 10. Antes da divulgação do resultado, os presentes se divertiram com o show do Trio Los Angeles e da banda Tempero Latino.



Para o prefeito Gian Lopes, foi uma noite inesquecível e todos estão de parabéns. “Fizeram do evento um belo espetáculo. Desejo sucesso ao casal vencedor ao representar a cidade na etapa estadual do concurso e temos certeza que se sairão muto bem”.



A primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, destacou a alegria dos participantes. “A animação de todos contagia e incentiva a equipe do Fundo de Solidariedade a cada vez mais buscar ações para melhoria da qualidade de vida do público da terceira idade, que é um exemplo para todos nós”.



Já o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, disse que o evento já faz parte do calendário da cidade e que deve ser mantido, pois permite a valorização da Melhor Idade. “Ações como estas possibilitam que os nossos queridos poaenses acima de 60 anos se confraternizem e vivam momentos de alegria e desconcentração”.



Além de Gian Lopes, Andressa Lopes e Edevaldo Gonçalves, estiveram presentes no evento o secretário de Esportes, Tonho de Calmon, o secretário de Transportes, Wilson Lopes e os vereadores Welson Lopes, Neno Ferrari, Azuir Marcolino, e o presidente da Câmara, David de Araújo Campos, o Tio Deivão.