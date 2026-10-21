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Palmeiras e Fluminense jogam para ir à final
Verdão tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo no Maracanã
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Priscila inaugura revitalização de quadra poliesportiva
Local recebeu um novo alambrado, novo piso, novas traves e tabela de basquete
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Caminho da Capacitação leva aulas gratuitas a 5 cidades do Alto Tietê a partir de segunda-feira (26)
Com 1.272 vagas, 31º ciclo do programa terá aulas até 6 de novembro; inscrições seguem abertas
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Escolas estaduais do Alto Tietê receberão 9.022 novos tablets
Na região do Alto Tietê, são 169 escolas beneficiadas
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20 out
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GCM localiza 4,2 quilos de drogas no Jardim Monte Cristo
Ação foi registrada no último sábado (17/10) por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que localizaram 1.392 unidades de entorpecentes; material foi encaminhado à Polícia Civil
18h07 -
20 out
2026
Polícia
GCM de Itaquá apreende drogas, recolhe sete motos e recupera veículo roubado
Agentes também atenderam a 68 ocorrências de perturbação do sossego
18h01 -
20 out
2026
Região
Curso de Inspeção Predial é realizado em novembro na AEAMC
Participantes terão como palestrante uma referência no segmento: a Eng. Flávia Zoéga Andreatta Pujadas
17h54 -
20 out
2026
Cidades
Projeto 'Bombeiro na Escola' certifica 263 alunos da rede municipal de ensino
Duas cerimônias realizadas nesta terça-feira (20/10) marcaram o término da formação; desde 2022, iniciativa já contemplou 2,5 mil estudantes
17h48 -
20 out
2026
Região
André Janones recebe alta e deixa hospital em São Paulo
Deputado federal foi internado na segunda com arritmia
17h22 -
20 out
2026
Nacional
Queda de desmatamento no Brasil gera R$ 1,16 trilhão à economia global
Estudo da FGV estima ganhos de até R$ 192 bilhões no país
17h17 -
20 out
2026