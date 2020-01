Sebos de livros ainda resistem à modernidade da internet

Com o avanço da era digital, os sebos precisam se modernizar para enfrentar o novo mercado.

As pessoas atualmente, quando têm interesse em comprar livros, adquirem os conhecidos “e-books”, ou livros digitais.

No sebo “Beco do Livro”, em Suzano, a funcionária Carla conta que o movimento da loja enfraqueceu nos últimos tempos. Com a intenção de ajudar nas vendas do local, a loja começou a vender também discos de música. O endereço do sebo Beco do Livro, para quem gosta de comprar livros ‘físicos’, é a Travessa Luiz Laise, 79. O horário de funcionamento é das 10 as 17 horas.

Aldo Harake, de 49 anos, é dono de um sebo em Suzano há 15 anos. Ele diz que menos pessoas estão frequentando a loja. nos últimos anos. Harake ainda conta que tem usado a venda de livros pela internet como alternativa para gerar renda. O site “Mercado Livre” e “Estante virtual” são as plataformas que ele usa para anunciar os livros e buscar compradores. O endereço do sebo é Rua Major Pinheiro Fróes, 232 - Vila Maria de Maggi. O horário de funcionamento é das 13 as 18 horas.

O dono do sebo conta que as vendas dos livros variam muito com os meses do ano. Ele conta que em janeiro o movimento é mais forte por conta das voltas as aulas e faculdades, onde os estudantes tem uma série de livros para comprar e buscam o sebo como uma alternativa mais barata para a compra desses materiais. Já os meses de abril até setembro a venda tem uma queda brusca.

Outra reclamação de Aldo é em relação às compras de livros. As pessoas estão cada vez menos querendo vender seus livros e em certos casos não sabem um lugar para poder vender. "As pessoas preferem ficar nas redes sociais do que adquirir conhecimento", diz.

O dono diz que é inevitável essa mudança, e afirma que os sebos devem se adaptar a esse novo tipo de negócio se não ficam para trás.

Aldo conta que a partir do momento em que comprar uma casa com mais espaço vai fechar o sebo, e apenas vender pela internet os livros. Para completar a renda da família Aldo é vigia no período noturno.