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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Suzano

Bunkyo realiza Festival do Yakisoba celebrando a cultura nipônica no mês de aniversário de Suzano

Evento promovido pelo Haha no Kai integra as comemorações pelos 77 anos do município

09 abril 2026 - 09h30Por da Reportagem Local
Evento promovido pelo Haha no Kai integra as comemorações pelos 77 anos do municípioEvento promovido pelo Haha no Kai integra as comemorações pelos 77 anos do município - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano )

O Bunkyo Suzano realiza, neste sábado (11), a partir das 11 horas, o tradicional Festival do Yakisoba do Haha no Kai, grupo de mães da entidade. O evento acontece na sede da associação, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no Parque Suzano, e integra as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa do município.

Reconhecido como um dos pratos mais emblemáticos da cidade, o yakisoba possui forte ligação com a história da imigração japonesa em Suzano. Em julho de 2025, foi oficialmente declarado patrimônio imaterial do município, consolidando seu papel como símbolo da identidade cultural local e presença marcante em eventos e celebrações.

Durante o festival, serão preparados cerca de mil pratos, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e fortalece os laços entre a comunidade. Os convites podem ser adquiridos antecipadamente diretamente no Bunkyo Suzano, pelo telefone (11) 4746-2744.

Além da gastronomia, o evento contará com a participação de artesãos locais, valorizando a produção cultural e o talento da cidade. A iniciativa evidencia a contribuição da comunidade nipo-brasileira para o desenvolvimento de Suzano, que ao longo dos anos construiu uma relação sólida com as tradições japonesas.

Mais do que uma celebração gastronômica, o Festival do Yakisoba representa um momento de encontro, convivência e valorização cultural, reunindo famílias, amigos e visitantes em um ambiente marcado pela tradição.

Para o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, o evento representa a união da comunidade e o reconhecimento das raízes culturais. “Celebrar o aniversário de Suzano com o Festival do Yakisoba é valorizar a nossa história e fortalecer os vínculos que nos conectam. O trabalho do Haha no Kai é essencial nesse processo, preservando tradições e promovendo momentos que fazem parte da identidade da cidade”, disse.

 

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