Bunkyo realiza Festival do Yakisoba celebrando a cultura nipônica no mês de aniversário de Suzano

O Bunkyo Suzano realiza, neste sábado (11), a partir das 11 horas, o tradicional Festival do Yakisoba do Haha no Kai, grupo de mães da entidade. O evento acontece na sede da associação, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no Parque Suzano, e integra as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa do município.



Reconhecido como um dos pratos mais emblemáticos da cidade, o yakisoba possui forte ligação com a história da imigração japonesa em Suzano. Em julho de 2025, foi oficialmente declarado patrimônio imaterial do município, consolidando seu papel como símbolo da identidade cultural local e presença marcante em eventos e celebrações.



Durante o festival, serão preparados cerca de mil pratos, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e fortalece os laços entre a comunidade. Os convites podem ser adquiridos antecipadamente diretamente no Bunkyo Suzano, pelo telefone (11) 4746-2744.



Além da gastronomia, o evento contará com a participação de artesãos locais, valorizando a produção cultural e o talento da cidade. A iniciativa evidencia a contribuição da comunidade nipo-brasileira para o desenvolvimento de Suzano, que ao longo dos anos construiu uma relação sólida com as tradições japonesas.



Mais do que uma celebração gastronômica, o Festival do Yakisoba representa um momento de encontro, convivência e valorização cultural, reunindo famílias, amigos e visitantes em um ambiente marcado pela tradição.



Para o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, o evento representa a união da comunidade e o reconhecimento das raízes culturais. “Celebrar o aniversário de Suzano com o Festival do Yakisoba é valorizar a nossa história e fortalecer os vínculos que nos conectam. O trabalho do Haha no Kai é essencial nesse processo, preservando tradições e promovendo momentos que fazem parte da identidade da cidade”, disse.