Suzano recebe 3ª edição de festa flashback dos anos 80

Suzano vai receber a 3ª edição do evento "O melhor do flash house", promovido pela Revival Chock Music, no dia 14 de novembro. A festa terá a presença dos DJs Waldemir Pereira, conhecido como Filolo, e de Sergio Estevão dos Reis, apelidado de Serginho, que vão tocar músicas dos anos 80 e 90.

Segundo Filolo, a festa começou em Itaquaquecetuba, onde foram realizadas duas edições do evento. O DJ explica que foi uma iniciativa das pessoas, que pediam uma festa para relembrar as músicas tocadas nas épocas.

"Surgiram muitas pessoas pedindo uma festa que tocasse músicas mais antigas, os conhecidos flashbacks. Então realizamos a primeira edição, e o público foi grande, o que nos fez realizar a segunda edição da festa", comentou o DJ.

Filolo comenta que, nos dois últimos eventos, compareceram pelo menos 800 pessoas, e "só não foi possível receber mais devido ao tamanho do espaço".

O DJ conta que atualmente as músicas não possuem a mesma relevância de antes. "As músicas de hoje 'saem da moda' muito rápido. A cada dia surge um novo hit, diferente de antigamente", concluiu Filolo.

Vendas

A festa está marcada para o dia 14 de novembro, a partir das 21 horas, no salão do Clube Suzaninho, que está localizado na Rua Nove de Julho, 722, no Jardim Santa Helena.

Para a compra de ingressos, as pessoas podem se dirigir à seis lugares, sendo dois em Suzano, dois em Poá e outros dois locais em Itaquaquecetuba.

Os locais podem ser consultados na página oficial do evento no Facebook. Quem comprar antecipadamente terá desconto.