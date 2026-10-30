Itaquá entra em estado de atenção com alta do nível do Tietê

A elevação do nível do rio Tietê, que se aproxima da cota de extravasamento, acendeu um novo alerta em Itaquaquecetuba. A Defesa Civil municipal mantém o monitoramento das condições hidrológicas e meteorológicas, e reforça a orientação para que a população redobre os cuidados, especialmente nas regiões historicamente vulneráveis a alagamentos e inundações.
O cenário exige atenção porque o nível elevado do rio pode comprometer o funcionamento da microdrenagem, dificultando o escoamento da água da chuva. Com isso, novas precipitações podem provocar transtornos em diferentes regiões da cidade.
O alerta ocorre após uma sequência de episódios de chuvas intensas que mobilizaram a administração municipal. A resposta da prefeitura envolveu atendimentos emergenciais, assistência humanitária, serviços de limpeza, desobstrução de redes de drenagem, vistorias técnicas e preparação das equipes para novos eventos climáticos.
“Nosso compromisso é proteger a população e garantir que a cidade tenha condições de responder rapidamente a situações de emergência. Estamos acompanhando os pontos mais vulneráveis e mantendo as equipes mobilizadas. É importante lembrar que a prevenção também depende da colaboração dos moradores, respeitando os alertas e evitando situações de risco”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.
Um dos episódios mais recentes de mobilização ocorreu após as chuvas dos 10 e 11 de outubro. A atuação envolveu a Defesa Civil e as secretarias municipais para acompanhamento das ocorrências e das necessidades das famílias mesmo após o fim das chuvas. Para o secretário de Governo e Tecnologia, Marcello Barbosa, a integração entre os setores municipais é fundamental para dar agilidade às respostas e organizar os recursos disponíveis.
“Uma ocorrência climática exige muito mais do que uma ação isolada. É preciso integrar informações, equipes e estruturas de diferentes áreas da administração para que cada demanda receba o encaminhamento adequado. Nosso trabalho é fortalecer essa articulação e garantir que a resposta do município seja coordenada, desde a identificação do risco até o atendimento à população.”
A experiência dos temporais de 12 e 13 de setembro também reforçou a necessidade de manter ações permanentes de recuperação e prevenção. Na ocasião, Itaquá registrou 117 milímetros de chuva, com ocorrências de alagamentos e deslizamentos. Cerca de 2,1 mil moradias foram afetadas.
Foi feita a limpeza e o desassoreamento de bocas de lobo, o jateamento de tubulações e a retirada de água acumulada com caminhão hidrojato. Na Maria Augusta, também foram realizados serviços de esgotamento manual e intervenções para auxiliar o escoamento. A Assistência Social distribuiu cestas básicas e kits de limpeza para as famílias atingidas. O abrigo emergencial recebeu moradores que precisaram deixar suas casas.
A preparação também envolve qualificação técnica. Na última segunda (26), a Defesa Civil participou de um treinamento estadual para preparar os municípios diante dos possíveis impactos do El Niño entre este ano e o próximo. A capacitação abordou monitoramento meteorológico, identificação de áreas vulneráveis, planejamento preventivo e protocolos de resposta.
Segundo o subsecretário de Defesa Civil, Anderson Marchiori, é essencial o acompanhamento das condições do rio, do solo e da previsão meteorológica. “Quando o nível dos rios se eleva, precisamos observar a capacidade de escoamento da água. O solo encharcado e as redes de drenagem sobrecarregadas podem favorecer alagamentos. Por isso mantemos as vistorias e o monitoramento para identificar mudanças e orientar os moradores.”
Diante do atual cenário, a Defesa Civil orienta os munícipes a evitar áreas alagadas e não atravessar ruas com água acumulada, seja a pé ou de veículo. Também é importante não se aproximar das margens do Tietê e de córregos, redobrar a atenção em bairros e vias historicamente sujeitos a alagamentos e acompanhar os comunicados oficiais da prefeitura e da Defesa Civil. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199.