Itaquá entra em estado de atenção com alta do nível do Tietê

A elevação do nível do rio Tietê, que se aproxima da cota de extravasamento, acendeu um novo alerta em Itaquaquecetuba. A Defesa Civil municipal mantém o monitoramento das condições hidrológicas e meteorológicas, e reforça a orientação para que a população redobre os cuidados, especialmente nas regiões historicamente vulneráveis a alagamentos e inundações.

O cenário exige atenção porque o nível elevado do rio pode comprometer o funcionamento da microdrenagem, dificultando o escoamento da água da chuva. Com isso, novas precipitações podem provocar transtornos em diferentes regiões da cidade.

O alerta ocorre após uma sequência de episódios de chuvas intensas que mobilizaram a administração municipal. A resposta da prefeitura envolveu atendimentos emergenciais, assistência humanitária, serviços de limpeza, desobstrução de redes de drenagem, vistorias técnicas e preparação das equipes para novos eventos climáticos.

“Nosso compromisso é proteger a população e garantir que a cidade tenha condições de responder rapidamente a situações de emergência. Estamos acompanhando os pontos mais vulneráveis e mantendo as equipes mobilizadas. É importante lembrar que a prevenção também depende da colaboração dos moradores, respeitando os alertas e evitando situações de risco”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Um dos episódios mais recentes de mobilização ocorreu após as chuvas dos 10 e 11 de outubro. A atuação envolveu a Defesa Civil e as secretarias municipais para acompanhamento das ocorrências e das necessidades das famílias mesmo após o fim das chuvas. Para o secretário de Governo e Tecnologia, Marcello Barbosa, a integração entre os setores municipais é fundamental para dar agilidade às respostas e organizar os recursos disponíveis.

“Uma ocorrência climática exige muito mais do que uma ação isolada. É preciso integrar informações, equipes e estruturas de diferentes áreas da administração para que cada demanda receba o encaminhamento adequado. Nosso trabalho é fortalecer essa articulação e garantir que a resposta do município seja coordenada, desde a identificação do risco até o atendimento à população.”