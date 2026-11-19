A Estação de Suzano da Linha 11-Coral, apresentou uma ‘queda d’água’ através das calhas internas do local, após as fortes chuvas que atingiram o município, nesta quarta-feira (18). A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), confirmou em nota o ocorrido, e esclareceu que deslocou técnicos para a manutenção das calhas. Também reforçou que não houve feridos.

A CPTM ainda pontuou que direciona intervenções para possíveis novos pontos de infiltração. “A equipe de limpeza foi acionada para atuar no local e minimizar os impactos aos passageiros. Os técnicos da área de manutenção realizaram a limpeza das calhas durante a madrugada e monitorarão o local para identificar e corrigir possíveis novos pontos de infiltração”, compartilhou em nota.