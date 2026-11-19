Uma falha de sinalização afetou a circulação dos trens, na manhã desta quinta-feira (19), entre as estações Estudantes e Calmon Viana, nas Linhas 11-Coral e 12-Safira. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a situação foi identificada por volta das 11h40 e aumentou o tempo de parada nas plataformas.
Para a atuação da equipe de manutenção, os trens devem circular com restrição de velocidade em toda a extensão das linhas, em ambos os sentidos. Consequentemente, o intervalo entre as composições pode ser ampliado.
Em nota, a CPTM lamentou o ocorrido e os transtornos causados aos passageiros.
Atualização
Em nota, a CPTM informou que a circulação dos trens foi normalizada, nesta tarde. “A circulação da Linha 12-Safira está normal na tarde desta quinta-feira (19/11). Entre 11h40 e 12h26, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas, em toda a extensão da linha, devido a uma falha de sinalização”, compartilhou.
Ainda esclareceu que as equipes de manutenção seguem trabalhando para solucionar as falhas da Linha 11-Coral. “Desde as 11h40, os trens circulam entre as estações Estudantes e Palmeiras-Barra Funda, nos dois sentidos, com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas, o que provoca aumento no intervalo entre as composições. A CPTM lamenta os transtornos causados aos passageiros”, finalizou.