Uma falha de sinalização afetou a circulação dos trens, na manhã desta quinta-feira (19), entre as estações Estudantes e Calmon Viana, nas Linhas 11-Coral e 12-Safira. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a situação foi identificada por volta das 11h40 e aumentou o tempo de parada nas plataformas.

Para a atuação da equipe de manutenção, os trens devem circular com restrição de velocidade em toda a extensão das linhas, em ambos os sentidos. Consequentemente, o intervalo entre as composições pode ser ampliado.

Em nota, a CPTM lamentou o ocorrido e os transtornos causados aos passageiros.



