2ª edição do 'Oscar de Suzano' premia 62 e lota Teatro Municipal

O público lotou o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, em Suzano, para acompanhar, na noite de quinta-feira (13 de novembro), a premiação para 62 personalidades da cidade que se destacaram ao logo deste ano de 2025.

Foi a segunda edição da Premiação Centenário de Suzano, batizado também de “Oscar de Suzano”. “Foi um evento feito com muito carinho para reconhecer todas as pessoas que se destacaram na cidade. É muito merecido”, disse Oscar de Oliveira, organizador e idealizador do evento e inventor do Fute-tênis. Ele disse que a expectativa é continuar com a premiação no ano que vem.

O evento teve como mestre de cerimônias Roger Maso, que chamou um a um os homenageados na noite marcada pela emoção. Quem recebeu o troféu viu sua foto no telão e sua biografia lida para o público. Discursos de agradecimento também marcaram o evento.

O editor-chefe do DS, jornalista Edgar Leite, foi um dos homenageados. Ele agradeceu a direção do jornal, a equipe e seus familiares durante fala ao receber o prêmio.