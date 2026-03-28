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Jornal Diário de Suzano - 28/03/2026
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Cidades

Estacionamento de caminhões de coleta gera queixas no Jardim Japão em Suzano

DS esteve no local e ouviu relatos da população, que aponta série de transtornos

28 março 2026 - 10h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Estacionamento de caminhões de coleta gera queixas no Jardim Japão em SuzanoEstacionamento de caminhões de coleta gera queixas no Jardim Japão em Suzano - (Foto: Divulgação)

Um estacionamento de caminhões de coleta de lixo da empresa Troupe Brasil gera reclamações de moradores e comerciantes, situados na Rua Professor José Medina, no Jardim Japão, nas proximidades do Largo da Feira, em Suzano.

O DS esteve no local e ouviu relatos da população, que aponta uma série de transtornos desde a instalação da estrutura, há cerca de dois meses. Entre as principais queixas estão o mau cheiro, presença de moscas, aumento no trânsito de veículos pesados e dificuldades de circulação na via. “Acabou o sossego. Um trânsito e mau-cheiro horrível perto da escola”, disse um morador.

Diante da situação, moradores de um condomínio na região organizaram um abaixo-assinado pedindo providências do poder público e a retirada da atividade do local.

Outra moradora relata que o incômodo é constante. Segundo ela, além do cheiro, o barulho da movimentação dos caminhões, principalmente em horários mais cedo. “Não faz nem dois meses que eles estão aqui, mas já incomoda bastante. O mau cheiro e o trânsito são os piores”, disse.

Comerciantes também sentem os impactos. Uma comerciante da região afirma que a situação tem dificultado o dia a dia, especialmente pela falta de vaga. “Os carros ocupam tudo. Cliente vem e não tem onde estacionar. A rua fica travada por causa da escola, e com os caminhões fica ainda pior”, relatou.

Apesar das críticas, nem todos os moradores veem a situação como um problema. Uma moradora, que também preferiu não se identificar, disse que não se sente incomodada. “Eles estão trabalhando. Chegam de madrugada, mas não me incomoda. Importante é fazer o serviço”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano informou que tem conhecimento da situação e irá até o local na segunda-feira (30/03) para orientar a empresa.
 

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