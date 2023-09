35ª edição da Festa das Nações acontece nos dias 9 e 10 deste mês

O tradicional evento tem entrada franca e destina todo seu lucro para as causas do Rotary Club, com destaque à consolidação da paz e prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento e higiene, saúde materno-infantil educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário e proteção ao meio ambiente, através de conhecidos projetos como banco de cadeira de rodas, erradicação da poliomielite no mundo, apoio a vítimas de conflitos, plantio e preservação de árvores, entre tantos outros.

Dentre as atrações já confirmadas, poderemos prestigiar um verdadeiro Festival de Danças com o Estúdio Minawara, o Estúdio de Danças Livre para Dançar, Luana Pinheiro Espaço Artístico, além da Escola Arte e Dança de Suzano e Cia Alabama Country. E para atender a todos gostos musicais, subirão ao palco a Banda 007 para relembrar os sucessos do saudoso Raul Seixas, além de Alistter, DJ Fabio Marc, Chico Potiguá, as bandas Stereo Sampa e Rock na Veia 90. E, no domingo, teremos a já consagrada dupla Marcos & Bueno para finalizar essa fantástica programação artística. Além do mais, a 35ª Festa das Nações contará com os tão aguardados Concursos da Rainha, Princesa e Príncipe das Nações e com a fanfarra da Guarda Mirim de Suzano.

Já a culinária é um verdadeiro deleite para quem gosta de viajar nos sabores do Brasil e do Mundo: partindo da Argentina com seu tradicional churrasco, caminhando pelo nosso país de norte ao sul com suas delícias gastronômicas, fazendo uma parada nos tradicionais hambúrgueres americanos e seguindo pela culinária europeia da Espanha, Portugal e França e não esquecendo dos exóticos e saborosos pratos asiáticos, uma verdadeira volta ao mundo para deixar qualquer um com água na boca e ainda ajudar a quem precisa, sem sair da nossa querida Suzano.

Nos próximos dias 9 e 10 de setembro, a partir das 11 horas, o Parque Max Feffer recebe a 35ª Festa das Nações, já considerada pelo Rotary Club de Suzano, seu principal organizador, apoiado pela Prefeitura Municipal e Associação dos Familiares do Rotary Club, como a maior em estrutura e diversidade de atrações e culinárias de todas edições já realizadas.