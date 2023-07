36ª Festa da Cerejeira tem início neste sábado a partir das 10 horas

A festividade contará com diversos atrativos ao público. A exemplo, ao longo do evento haverá a 41ª edição da Exposição Brasileira de Nishikigois, com a exibição de uma ampla variedade de carpas ornamentais, sendo este um dos mais tradicionais atrativos da ocasião.

Junto disso, a gastronomia oriental, notória por seu apelo na região, também recebe um importante foco. Durante o final de semana, os visitantes terão acesso a uma série de pratos típicos japoneses na área interna do Bunkyo e nas barracas que estarão espalhadas na parte de acesso da sede. Isso inclui o yakissoba, tradicional macarrão preparado com legumes e carnes, o harumaki, popularmente conhecido como rolinho primavera, além do doce sakuramochi, feito a partir de folhas de cerejeira.

Para além da culinária oriental, outro atrativo será a premiação do concurso de Miss Cerejeira. Às 17 horas, a cerimônia de premiação do Mister e da Miss Cerejeira Mirim terá início, ao passo que às 19 horas, será a vez da premiação principal que definirá a campeã da categoria principal, a de “Miss Cerejeira 2023”.

A 36ª edição da Festa da Cerejeira ocorre neste sábado e domingo (01 e 02/07), na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 – Parque Suzano), das 10 às 22 horas. A entrada será gratuita.