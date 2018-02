440 famílias aguardam unidades da Minha Casa, Minha Vida

Os apartamentos dos conjuntos habitacionais Solar das Oliveiras e Solar das Hortências, ambos localizados no Jardim Fernandes em Suzano, devem ser entregues ainda este semestre, segundo informações Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Os dois empreendimentos fazem parte do programa federal "Minha Casa, Minha Vida" e devem beneficiar 440 famílias da cidade.

Ao todo, serão entregues 440 unidades. Os empreendimentos passam pelo processo de vistoria das famílias. O próximo passo é o sorteio para a escolha de cada unidade dos empreendimentos pelos beneficiados. "Um sorteio será destinado às famílias já contempladas, apenas para definir a localização da unidade dentro do empreendimento", informa a pasta. A data do sorteio ainda não foi divulgada pela Secretaria.

Vale lembrar que no começo deste ano, os futuros moradores do Solar da Hortências e das Oliveiras conheceram as unidades. O objetivo foi dar a possibilidade as famílias de conhecerem o local pela primeira vez e terem condições de saber qual apartamento escolher durante o sorteio. Durante a visita, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) esteve presente.

"Depois que a Caixa Econômica Federal der uma resposta sobre os documentos de cada família que já foi definida para morar nos conjuntos e autorizar a realização do sorteio, haverá uma vistoria técnica, com cada um dos beneficiados, para verificar as condições dos seus apartamentos, e depois é feita a assinatura do contrato com a instituição bancária", explica a pasta.

Cerca de 1,3 mil unidades habitacionais foram sorteadas no dia 29 de agosto de 2017. Destas, apenas 440 serão entregues este semestre. O município ainda conta com a construção de 2,2 mil unidades atualmente, destinadas às famílias contempladas pelo sorteio realizado em agosto, às que participaram de outros sorteios no passado e à reserva para moradores em áreas de risco.

"A cidade vem trabalhando em conjunto com o Conselho Municipal de Habitação (CMH) para melhor atender às demandas dos moradores que se encontram inscritos nos cadastros de programas habitacionais", acrescenta.

Cerca de 4.250 famílias aguardam na lista de espera do cadastro proativo em ingressar no programa Federal.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que os empreendimentos Solar das Hortências e Das Oliveiras se encontram em fase final de obra e de legalização de documentos. Um contato com a com a Prefeitura está sendo feito para a finalização da análise da demanda.

Além disso, a Caixa comunicou que após a reintegração de posse dos apartamentos dos Conjuntos Residencial Nova América I e II, no distrito de Palmeiras, as obras estão em andamento e com previsão para serem finalizadas em 10 meses.

O DS foi até o local para observar as atividades. Uma placa em frente ao local estima a entrega dos empreendimentos para agosto desde ano. Quatro torres já haviam sido pintadas e os telhados já haviam sido trocados. Alguns prédios ainda estavam pichados e depredados. Auxiliares da construção estavam trabalhando no local.

Sobre o Conjunto Paulista 2, a Caixa explica que o empreendimento não consta como sendo da Caixa. "Os Residenciais Paulista I e II que são da CEF já foram entregues aos beneficiários". Por fim, esclareceu que, neste momento, não existem novos projetos em análise para o município, enquadrados no Programa "Minha Casa, Minha Vida".