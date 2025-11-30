5 mil eleitores precisam regularizar título

Suzano tem mais de 5 mil eleitores com título cancelado por faltarem a mais de três eleições consecutivas. A expectativa é que pelo menos 5% do eleitorado da região, equivalente a cerca de 10 mil eleitores, procure o Cartório Eleitoral nos próximos três meses, para regularizar a situação. O prazo final para corrigir quaisquer irregularidades vai até o dia 6 de maio.

Segundo a chefe de cartório, Carla Patrícia de Araújo, o movimento ainda é tranquilo e quase sem filas. “Como o prazo final é em maio, por enquanto o movimento está baixo, mas tem tendência de aumentar significativamente nos próximos meses”, afirmou.

Quem precisa tirar o título de eleitor, fazer transferência por mudança de domicílio, atualizar ou regularizar a situação do documento tem até a data para resolver pendências com a Justiça Eleitoral e garantir o direito de votar nas eleições do ano que vem. A orientação é não deixar para a última hora, para evitar demora e possíveis filas em razão do fechamento do cadastro eleitoral.

Carla ainda explicou que a regularização pode ser feita tanto online, quanto presencialmente. “É possível regularizar o título através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na aba de “Autoatendimento Eleitoral”, ou em qualquer cartório do Estado de São Paulo entre as 11h e 17h. Além disso, para evitar as filas de espera, é possível agendar um horário para atendimento presencial, também através do site do TSE/SP”, explicou.

Após o dia 6 de maio, os serviços relacionados ao título ficam suspensos para que a Justiça Eleitoral tenha uma base precisa de pessoas aptas a votar durante a organização do pleito.