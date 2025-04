A rotina está pesada? Psicóloga dá dicas para deixar o cotidiano mais agradável

O mês de abril chegou e, para muitos, o primeiro quadrimestre do ano já traz uma sobrecarga de estresse causada, entre outros motivos, por despesas extras como impostos, matrículas e materiais escolares. Em alguns casos, essa realidade precisa de atenção especial por parte de especialistas porque existe a sensação de que o ano já pesa demais com as responsabilidades do cotidiano batendo à porta sem pedir licença.

Para a psicóloga Camila Campos dos Santos, da Hapvida, essa etapa costuma ainda mais difícil para quem já possui uma propensão natural a despistar responsabilidades com o excesso de euforia vivido, por exemplo, no Carnaval, quando praticamente todas as atenções ficam voltadas para os dias de folia comemorados, neste ano, no mês de março.

“Trata-se de uma tristeza que afeta sobretudo quem já possui tendência de procrastinação, ou seja, vai adiando seus compromissos sob a premissa de que há atividades festivas contagiantes”, afirma a psicóloga Camila Campos, que atua no Hospital Santana, em Mogi das Cruzes (SP).

Para ela, estabelecer um cronograma de metas já no início do ano pode ser fundamental para que as pessoas não se iludam momentaneamente com escapes da rotina. “Caso isso não aconteça, é como se tudo nos dois ou três primeiros meses do ano fossem uma verdadeira desculpa para que obrigações não se cumpram, ainda mais quando há aquele apego a ilusões e provérbios como se tudo começasse para valer mesmo depois do Carnaval”

Segundo Camila, esse quadro pode se agravar quando as pessoas não cumprem as promessas com as quais haviam se comprometido no início do ano, seja uma dieta ou o início de atividades físicas com regularidade.

A psicóloga explica que a demora em aceitar novas realidades é preocupante, sobretudo quando a tristeza ultrapassa as primeiras semanas depois do Carnaval. “A terapia sempre é indicada e se torna fundamental ainda mais nesse quadro quando a depressão pode se manifestar com intensidade e prejudicar o desempenho nos resultados”, ressalta Camila.

A profissional observa que é importante não ter jamais o receio de buscar ajuda profissional para evitar o adiamento de todas as tarefas importantes na vida, passando pela profissional até a familiar.

“Uma hora a realidade bate à porta e quanto mais recursos internos tivermos para superar as adversidades com sabedoria é melhor. Há tempo de se divertir e tempo de voltar aos afazeres”, completa.