Ação retira 80 quilos de resíduos no Maria Helena

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano participou do mutirão de limpeza organizado pelo Instituto Limpa Brasil na manhã deste domingo (25/06), no bairro Parque Maria Helena, contribuindo para a retirada de 80 quilos de resíduos depositados no entorno da rua Antônio Francisco dos Santos, onde fica um dos ecopontos da cidade.

A ação denominada “Eu cuido do meu quadrado” contou ainda com o apoio da empresa Oxiteno e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) de São Paulo. O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e outros colaboradores da pasta se juntaram ao mutirão para colaborar com os trabalhos relacionados à triagem do material encontrado e a destinação correta dos itens.

Os envolvidos na ação aproveitaram a ocasião para conscientizar os moradores do bairro sobre a necessidade de adotar as práticas corretas relacionadas ao descarte. Os materiais recicláveis foram direcionados à Central de Triagem Dr. Edson Gianuzzi, no bairro Cidade Miguel Badra, localizada no número 950 da rua Mário Bochetti.

O espaço é referência de triagem no município, visando reforçar as ações de preservação ambiental e sustentabilidade, além de servir de base para os catadores cadastrados pela cooperativa Univence que estão envolvidos no trabalho de coleta seletiva em Suzano.

“Iniciativas como esta são muito válidas, especialmente nesse mês de junho, que é dedicado ao meio ambiente, pois contribuem com a retirada de resíduos das ruas, favorecem a coleta seletiva e reforçam as orientações junto à população. Agradeço às empresas e ao Instituto Limpa Brasil pela ação e também aos colaboradores da prefeitura que marcaram presença. Estivemos em mais um movimento de defesa do nosso município e vamos seguir juntos mantendo a cidade de Suzano cada vez mais limpa e bonita”, destacou o secretário Chiang.