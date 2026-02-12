Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

ACE Suzano oferece serviço de Certificado Digital 

Identidade digital garante autenticidade nas operações e validade jurídica às assinaturas

12 fevereiro 2026 - 17h44Por Da reportagem local
Identidade digital garante autenticidade nas operações e validade jurídica às assinaturasIdentidade digital garante autenticidade nas operações e validade jurídica às assinaturas - (Foto: Divulgação )

Atuando de forma conjunta aos interesses da comunidade empresarial, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) Suzano oferece o serviço de Certificado Digital, identidade eletrônica de pessoas físicas e jurídicas. A ferramenta garante autenticidade, confidencialidade e integridade nas operações realizadas no ambiente digital, além de assegurar validade jurídica às assinaturas eletrônicas.

A entidade é Autoridade de Registro (AR) da Certisign e disponibiliza o serviço com descontos exclusivos para associados. Empresários não vinculados à associação também podem contratar o Certificado Digital junto à ACE Suzano, que possibilita acesso a diversos serviços, como emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), além de sistemas e plataformas governamentais.

O presidente da associação, Rodrigo Guarizo, destaca que a ACE Suzano busca constantemente inovar e oferecer segurança e tranquilidade aos empresários. “Ao garantir suporte e autenticidade às atividades realizadas em conformidade com a legislação, fortalecemos o ambiente de negócios na nossa região. Trata-se de um serviço essencial tanto para pessoas físicas quanto jurídicas”, afirma.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4744-8400, pelo WhatsApp (11) 9 9666-8471, pelo e-mail acesuzano@acesuzano.com.br ou pelo site acesuzano.com.br/faleconosco.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Meio Ambiente abre inscrições para novo mutirão de plantio de árvores
Cidades

Meio Ambiente abre inscrições para novo mutirão de plantio de árvores

Serviços de capinação e roçagem são retomados em Suzano
Cidades

Serviços de capinação e roçagem são retomados em Suzano

NAS realiza programação especial de aniversário com ações de cuidado aos colaboradores
Cidades

NAS realiza programação especial de aniversário com ações de cuidado aos colaboradores

Mercadão de Suzano é opção de lazer no fim de semana de Carnaval
Cidades

Mercadão de Suzano é opção de lazer no fim de semana de Carnaval

Passe Livre Estudantil completa um mês de cadastramento com 2,5 mil solicitações
Cidades

Passe Livre Estudantil completa um mês de cadastramento com 2,5 mil solicitações

'Suzano Mais Emprego' divulga 480 oportunidades nesta semana
Cidades

'Suzano Mais Emprego' divulga 480 oportunidades nesta semana