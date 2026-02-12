ACE Suzano oferece serviço de Certificado Digital 

Atuando de forma conjunta aos interesses da comunidade empresarial, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) Suzano oferece o serviço de Certificado Digital, identidade eletrônica de pessoas físicas e jurídicas. A ferramenta garante autenticidade, confidencialidade e integridade nas operações realizadas no ambiente digital, além de assegurar validade jurídica às assinaturas eletrônicas.
A entidade é Autoridade de Registro (AR) da Certisign e disponibiliza o serviço com descontos exclusivos para associados. Empresários não vinculados à associação também podem contratar o Certificado Digital junto à ACE Suzano, que possibilita acesso a diversos serviços, como emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), além de sistemas e plataformas governamentais.
O presidente da associação, Rodrigo Guarizo, destaca que a ACE Suzano busca constantemente inovar e oferecer segurança e tranquilidade aos empresários. “Ao garantir suporte e autenticidade às atividades realizadas em conformidade com a legislação, fortalecemos o ambiente de negócios na nossa região. Trata-se de um serviço essencial tanto para pessoas físicas quanto jurídicas”, afirma.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4744-8400, pelo WhatsApp (11) 9 9666-8471, pelo e-mail acesuzano@acesuzano.com.br ou pelo site acesuzano.com.br/faleconosco.