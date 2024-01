Acesso on-line ao IPTU de 2024 estará disponível a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Suzano colocará à disposição dos contribuintes, a partir de segunda-feira (15/01), o acesso on-line à segunda via e ao espelho do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024, por meio do site oficial www.suzano.sp.gov.br. A previsão é de que a entrega dos carnês físicos comece em fevereiro, com prazo para pagamento da primeira parcela ou da parcela única, com desconto de 5%, até 15 de março.

Para ter acesso antecipado ao documento, por meio do serviço on-line, é preciso entrar na página da prefeitura na internet e clicar na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”. O procedimento encaminhará o contribuinte direto para o “Portal do Cidadão”, onde a opção de segunda via estará disponível. Para ter acesso, basta digitar na plataforma virtual o número de registro do imóvel, que consta na capa dos carnês de anos anteriores.

O sistema possibilita a emissão da segunda via para o pagamento das dez prestações usuais ou da opção de quitação integral, que garante 5% de desconto no tributo. A data de vencimento do IPTU é todo dia 15, a partir de março. O pagamento poderá ser feito tanto em casas lotéricas quanto em bancos conveniados como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, a opção on-line garante mais comodidade aos contribuintes e facilita o acesso ao serviço. “Conseguimos antecipar o carnê virtual para que os munícipes tenham mais tranquilidade para se planejar, lembrando que o prazo para o primeiro pagamento é até 15 de março. Ao optar pela parcela única o cidadão ainda assegura 5% de desconto no valor total”, explicou.

O chefe da pasta ainda reforça a importância da arrecadação para o município. “Temos investido em uma série de obras e projetos para o contribuinte, que agora vê o recurso sendo aplicado no município. Ao longo dos últimos anos, acompanhamos uma crescente entrega de equipamentos públicos municipais, obras e serviços por toda a cidade. Tudo isso impacta na queda da inadimplência e no fortalecimento da confiança dos suzanenses. A arrecadação do IPTU é de extrema importância para que o município continue se desenvolvendo”, comentou.

Mais informações sobre o IPTU podem ser obtidas pelos telefones (11) 4745-2010 e (11) 4745-2024 ou pessoalmente no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, ou no Centrus Norte, que fica localizado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.