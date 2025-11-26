Secretaria de Administração de Suzano anuncia concurso público para 41 funções em audiência

A Secretaria Municipal de Administração anunciou a realização de um concurso público para 41 funções diferentes durante audiência realizada pela Câmara de Suzano, na última terça-feira (25/11). Conforme destacado pela titular da pasta, Cintia Lira, o certame visa à convocação de médicos, técnicos e analistas de diversas especialidades. As inscrições ocorrerão entre 3 de dezembro deste ano e 15 de janeiro de 2026, pelo site o Instituto Nosso Rumo (http://www.nossorumo.org.br ). As provas acontecerão em 8 de fevereiro do próximo ano.

O edital, publicado nesta quarta-feira (26/11), pode ser conferido no site da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br), clicando-se nas abas “Transparência” e, na sequência, “Imprensa Oficial”, onde o mesmo poderá ser encontrado na data mencionada.

No documento, constam somente na área de Medicina, referência aos cargos: médico cardiologista 20 horas, médico clínico geral plantonista 24 horas, médico ginecologista 10 horas, médico ginecologista 20 horas, médico neurologista 10 horas, médico neurologista 20 horas, médico oftalmologista 20 horas, médico cirurgião-geral 20 horas, médico pediatra 10 horas, médico pediatra 20 horas, médico pediatra plantonista 24 horas, médico psiquiatra 20 horas, médico psiquiatra infantil 20 horas, médico urologista 20 horas e médico veterinário.

Na área da Saúde, o certame ainda contempla os profissionais das seguintes áreas: biomédico, agente de combate a endemias, agente fiscal sanitário, auxiliar de enfermagem, auxiliar de enfermagem plantonista, auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional.

Também foram inseridos outros segmentos neste processo seletivo, que incluem as funções: agente fiscal de obras, agente fiscal de posturas, analista ambiental, analista de rede, analista de segurança, analista de sistemas, assistente jurídico, biólogo, desenhista, engenheiro ambiental, geólogo, monitor de atividades esportivas de lazer e recreação, oficial de controle de animais, sepultador e técnico em laboratório.

Cintia Lira afirmou que esta será uma grande oportunidade para reforçar o quadro do funcionalismo da Prefeitura de Suzano. “O edital contempla uma grande diversidade de cargos, de diversas áreas. Poderemos fortalecer nosso quadro da Saúde com médicos de diferentes especialidades, que poderão atuar nas unidades de atendimento situadas nos quatro cantos da cidade”, declarou a titular da pasta.

As informações foram apresentadas durante audiência conduzida pelo presidente da Comissão de Administração Pública, Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. Também participaram o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Outros destaques

Ao longo da atividade, outras ações da Secretaria Municipal de Administração foram compartilhadas com os parlamentares, como os números referentes aos concursos vigentes, ao Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização, ao Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) e aos estágios.

Com relação aos certames em andamento, houve referência ao edital 01/2023, válido até 10 de janeiro de 2026, que já convocou 64 e admitiu 39 candidatos; ao edital 01/2024, válido até 5 de julho de 2026; que já convocou 160 e admitiu 116 candidatos; ao edital 03/2024, válido até 9 de janeiro de 2026, que já convocou 274 e admitiu 156 candidatos; ao edital 01/2025, válido até 19 de julho de 2026, que já convocou 61 e admitiu 35 candidatos; ao edital 02/2025, válido também até 19 de julho de 2026, que já convocou 16 e admitiu 12 candidatos; e ao edital 03/2025, válido até 24 de junho de 2025, que já convocou três e admitiu um candidato.

No que se refere ao Programa de Qualificação, foi informado que 400 bolsistas estão alocados em diversas secretárias, atualmente, e que a iniciativa já contemplou 89 vítimas de violência doméstica e 42 pessoas com deficiência. Também foi reforçado que um novo processo seletivo abrirá oportunidade para outros 400 bolsistas.

Quanto ao NAS, houve referência ao trabalho desenvolvido desde 2019, que já acolheu 1.083 servidores, garantindo um total de 21.314 atendimentos, com os projetos “Construindo Sonhos”, “A-manhã-ser”, “Trocando Ideias”, “Amigo Estou Aqui” e “Aconchego”. Também foram citadas as iniciativas “Juntas pela Cuidado”, “Cine NAS”, “Cuidar Educa” e “Sarau dos Servidores”.

Na audiência, ainda foi destacado o trabalho da Diretoria de Tecnologia da Informação, que tem garantido a expansão dos processos digitais. Uma das metas apresentadas é a ampliação da quantidade de unidades de saúde com prontuário 100% digital, contemplando todos os processos: recepção, triagem, consulta, medicação e liberação.

O trabalho da pasta voltado à manutenção dos cemitérios municipais também foi abordado, com menção ao calçamento da rua de acesso às quadras 09, 12, 13 e 14 e criação das quadras 15 e 16, totalizando 220 novas sepulturas temporárias.

Por parte da secretaria, participaram da audiência o diretor de TI, Gérson Deliberato; a diretora do NAS, Renata Pires; o diretor de departamento, Valdir Brito; o diretor dos cemitérios municipais, Fabio Tostes, o Cowboy; o coordenador do Arquivo Central, Cristiano Correa; os assessores Luciano Donizete, Alana Tavares, Arielma Andrade e Karina Almeida; além do médico Marcos Gonçalves; da escriturária Vera Correia; e da engenheira de Segurança do Trabalho, Evelyn de Aguiar.