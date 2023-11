Alto Tietê registra 1,4 mil ocorrências por conta das chuvas; mulher morre em Suzano

Pelo menos 1.446 ocorrências relacionadas ao temporal desta sexta (3) foram registradas no Alto Tietê, conforme balanço da EDP, empresa concessionária de energia elétrica.

A Prefeitura de Suzano também fez um balanço e registrou 34 ocorrências, todas referentes a quedas de árvores, e nenhuma sobre alagamentos ou deslizamentos. Integrantes da Defesa Civil de Suzano e da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos continuam por toda a cidade para fazer as remoções necessárias.

Um desses casos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Uma pessoa morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na tarde desta sexta-feira, por volta das 17 horas, para socorrer uma mulher após a queda de uma árvore na esquina das avenidas Antônio Marques Figueira e Paulo Portela, na região central da cidade.

A vítima foi levada em estado gravíssimo do local da ocorrência até o Pronto-Socorro Municipal (PS), porém ela deu entrada já em óbito, com parada cardiorrespiratória. A mulher era representante comercial e tinha 42 anos. O PS entrou em contato com a empresa, que comunicou familiares da vítima a respeito do incidente.

Segundo a EDP, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos são as cidades com a maior quantidade de ocorrências registradas.

Em Mogi, os bairros mais afetados foram Jardim Maricá, Vila São Paulo, Itapeti, Jardim Esperança e a região central.

Já em Suzano, os bairros com mais ocorrências são Cidade Miguel Badra, Cidade Boa Vista Revista, Vila Urupês e Jardim Europa.

Em Itaquaquecetuba, os registros de maior quantidade de ocorrências são nos bairros Jardim Caiuby, Parque Novo Horizonte, Pequeno Coração e Jardim do Vale.

Os bairros de Ferraz de Vasconcelos com mais registros são Vila Cristina, Jardim Cambiri, Vila Professor Teotônio Pavão e Sítio Paredão.

Os principais reparos estão relacionados a queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade.

Em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento, primeiramente à hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.

Parte dos trabalhos é realizada em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.

A EDP reforça o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto ao risco de novos temporais em toda a região neste final de semana.

Também valem as recomendações quanto à segurança, para que a população jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos. No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento: