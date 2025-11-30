Envie seu vídeo(11) 4745-6900
domingo 30 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Cidades

Alto Tietê tem três radares ativos; DER prevê mais 20 equipamentos

Na Rodovia Índio-Tibiriçá, dois estão funcionando e nove estão sendo ajustados

30 novembro 2025 - 12h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Alto Tietê tem três radares ativos; DER prevê mais 20 equipamentosAlto Tietê tem três radares ativos; DER prevê mais 20 equipamentos - (Foto: wanderley costa/secop suzano)

Alto Tietê conta com três novos radares em operação, nove em fase de ajustes técnicos e outros 11 previstos para instalação, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Destes, 11 estão localizados na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), em Suzano.

Os quilômetros 058,050 e 064,350 da Índio-Tibiriçá (SP-031), em Suzano, e 072,050 da Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP-102), em Mogi das Cruzes, já contam com os equipamentos funcionando.
Ainda na SP-031, outros nove novos radares estão em fase de ajustes técnicos. Eles estão posicionados nos quilômetros 54,950; 56,180; 57,090; 058,750; 060,100; 065,700; 066,200; 67,500 e 63,300. O DER reforça que estes equipamentos de monitoramento ainda não estão fazendo autuações.

Além disso, o departamento prevê outros 11 radares para as cidades de Suzano e Mogi. Eles serão instalados nos quilômetros 047,500, 051,600 e 59,930 da rodovia Engenheiro Cândido do Rêgo Chaves (SP-039); no quilômetro 062,700 da Rodovia Henrique Eroles (SP-66), a Mogi-Guararema; no quilômetro 5,800 da Estrada Velha Índio-Tibiriçá (SPA-058/031); nos quilômetros 059, 060,400 e 061,200 da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), a Mogi-Dutra; e nos quilômetros 072,400, 68,200 e 77,100 da rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP-102).

O DER esclarece que o início efetivo da fiscalização dos equipamentos será divulgado após todos os testes necessários serem concluídos.

