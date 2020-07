Após reforma, creche do Parque Olímpico terá 50 novas vagas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está ampliando o CEIM Ver. Wilson Salomão Cury, no Parque Olímpico, que passará a atender mais 50 alunos. A unidade escolar fica na Rua Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, 2151. Estão sendo construídas duas novas salas de aula e sanitários. O investimento é de R$ 313.020,40.

O prédio, no modelo Pró-Infância, uma parceria da Prefeitura de Mogi das Cruzes, com o Governo Federal, atende atualmente 174 alunos do berçário ao Infantil II.

É administrado pela Associação Beneficente Parque da Alegria, que responde também pelo CEIM Dra. Anna Becker Salém, no mesmo bairro.

Outras duas unidades, construídas por meio do programa Pró-Infância, em Jundiapeba, estão recebendo a mesma ampliação, o CEIM Dr. Luiz Carlos Bacci e o CEIM Dr. Carlos Garcia. Com as obras serão mais 100 vagas no distrito. “Estamos ampliando o atendimento em bairros em que a demanda está crescendo”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes.

Novas creches sustentáveis

Além das ampliações, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está construindo 16 novas creches na cidade no novo modelo sustentável com soluções ecológicas, que irão criar mais de 3 mil vagas.

Já foram entregues sete unidades (Jd. Aracy, Mogi Moderno, Jundiapeba (2), Jardim Universo, Jardim Aeroporto, Vila Natal) e outras nove estão em construção (Vila São Paulo/Botujuru, Vila Nova Estação, Jundiapeba (4), Vila São Sebastião (Jardim Santos Dumont), Vila Moraes e Socorro).