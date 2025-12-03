Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 03 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Artistas de Suzano realizam exposição beneficente em homenagem à Tia Rô

Evento reuniu nomes como Pedro Neves, Racil Saraiva, Andréia Sato e Lee Freires, que viajaram para prestigiar e apoiar a trajetória da artista e do legado de seu falecido filho

03 dezembro 2025 - 15h42Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Artistas de Suzano realizam exposição beneficente em homenagem à Tia RôArtistas de Suzano realizam exposição beneficente em homenagem à Tia Rô - (Foto: Divulgação)

Quatro artistas suzanenses realizaram uma exposição de arte no Ginásio de Esportes do Porto Amazonas, entre os dias 28 e 30 de novembro, para ajudar a artista plástica Rosângela, carinhosamente conhecida como Tia Rô. O evento, totalmente patrocinado, reuniu nomes como Pedro Neves, Racil Saraiva, Andréia Sato e Lee Freires, que viajaram para prestigiar e apoiar a trajetória da artista e do legado de seu falecido filho, Newton Rafael.

A iniciativa não gerou custo aos participantes, pois todo o material, estrutura e deslocamento foram custeados por apoiadores mobilizados pela curadoria e pela rede de contatos da Tia Rô. "Eu não tenho dinheiro, mas felizmente tenho contatos. Esse evento é a prova de que, com força de vontade, apoio e fé, conseguimos fazer tudo", afirmou ela.

Com a missão de dar continuidade ao legado de seu filho, um artista mirim, Tia Rô busca novos talentos entre crianças. "Meu filho faleceu com 12 anos, mas escreveu uma história que muita gente, mesmo vivendo 50 ou 60 anos, não faz nem metade. Todas as obras que ele fazia, assinava como Dr. Newton, e agora eu procuro outros diamantes que estão começando a brilhar, crianças que estão fazendo obras umas mais lindas que as outras, cada uma com seu talento", contou.

A artista, que é diagnosticada com uma doença grave e dada como desenganada, está finalizando um livro sobre a trajetória de seu filho. "Os médicos me disseram que eu tinha apenas alguns dias de vida, mas eu ainda estou aqui", afirmou.

Todo o dinheiro arrecadado na exposição, com a venda dos quadros, foi doado para ajudar na trajetória de Rosângela. No total foram seis artistas, mais os alunos da Tia Rô, que participaram da exposição.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Unipiaget participa do 1&ordm; Fórum Regional da Juventude em Suzano
Cidades

Unipiaget participa do 1º Fórum Regional da Juventude em Suzano

Suzano alinha conjunto de estratégias para início da 'Operação Natal Seguro'
Segurança

Suzano alinha conjunto de estratégias para início da 'Operação Natal Seguro'

Suzano realiza 1ª edição do Fórum Regional da Juventude
Cidades

Suzano realiza 1ª edição do Fórum Regional da Juventude

Operação 'Cata-Treco' chegará a 37 localidades da região central até 20 de dezembro
Cidades

Operação 'Cata-Treco' chegará a 37 localidades da região central até 20 de dezembro

Suzano participa de encontro na Cetesb sobre gestão de resíduos
Cidades

Suzano participa de encontro na Cetesb sobre gestão de resíduos

Parceria entre Saspe e Instituto Federal forma 60 mulheres em curso 'Cuidadora de pessoa idosa'
Cidades

Parceria entre Saspe e Instituto Federal forma 60 mulheres em curso 'Cuidadora de pessoa idosa'