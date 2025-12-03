Artistas de Suzano realizam exposição beneficente em homenagem à Tia Rô

Quatro artistas suzanenses realizaram uma exposição de arte no Ginásio de Esportes do Porto Amazonas, entre os dias 28 e 30 de novembro, para ajudar a artista plástica Rosângela, carinhosamente conhecida como Tia Rô. O evento, totalmente patrocinado, reuniu nomes como Pedro Neves, Racil Saraiva, Andréia Sato e Lee Freires, que viajaram para prestigiar e apoiar a trajetória da artista e do legado de seu falecido filho, Newton Rafael.

A iniciativa não gerou custo aos participantes, pois todo o material, estrutura e deslocamento foram custeados por apoiadores mobilizados pela curadoria e pela rede de contatos da Tia Rô. "Eu não tenho dinheiro, mas felizmente tenho contatos. Esse evento é a prova de que, com força de vontade, apoio e fé, conseguimos fazer tudo", afirmou ela.

Com a missão de dar continuidade ao legado de seu filho, um artista mirim, Tia Rô busca novos talentos entre crianças. "Meu filho faleceu com 12 anos, mas escreveu uma história que muita gente, mesmo vivendo 50 ou 60 anos, não faz nem metade. Todas as obras que ele fazia, assinava como Dr. Newton, e agora eu procuro outros diamantes que estão começando a brilhar, crianças que estão fazendo obras umas mais lindas que as outras, cada uma com seu talento", contou.

A artista, que é diagnosticada com uma doença grave e dada como desenganada, está finalizando um livro sobre a trajetória de seu filho. "Os médicos me disseram que eu tinha apenas alguns dias de vida, mas eu ainda estou aqui", afirmou.

Todo o dinheiro arrecadado na exposição, com a venda dos quadros, foi doado para ajudar na trajetória de Rosângela. No total foram seis artistas, mais os alunos da Tia Rô, que participaram da exposição.