Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 01 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Artur Takayama intermedeia doação de panetones para Gincana dos Servidores Solidários

É a 3ª edição da gincana realizada em 2025 pelo Fundo Social de Solidariedade

01 dezembro 2025 - 18h30Por de Suzano
Artur Takayama intermedeia doação de panetones para Gincana dos Servidores SolidáriosArtur Takayama intermedeia doação de panetones para Gincana dos Servidores Solidários - (Foto: Divulgação)

O vereador Artur Takayama (PL) intermediou a doação de 143 panetones - feitas pelas famílias de origem libanesa que foram homenageadas no mês passado, em sessão solene em comemoração ao Dia do Imigrante Libanês - para a Gincana do Servidores Solidários do Fundo Social de Solidariedade (Fuss) de Suzano. A entrega foi feita nesta segunda-feira (1º), em frente ao Paço Municipal, para a primeira-dama e presidente do órgão, Déborah Raffoul Ishi, que fará a distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

As doações para a Gincana dos Servidores Solidários tiveram início às 11 horas. Além da Câmara de Suzano, também participaram as 19 secretarias que compõem a administração municipal.

3ª edição

Esta é a terceira edição da Gincana dos Servidores Solidários realizada este ano. Em janeiro, a ação estimulou a doação de fraldas, e em abril, de caixas de bombons para serem entregues às crianças na Páscoa.

Na primeira edição Takayama levou 15.198 fraldas para a gincana, fazendo com que o Legislativo conquistasse o primeiro lugar. Em abril, ele conseguiu a arrecadação de 502 caixas de bombons.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segurança Cidadã forma mais 280 estudantes no projeto Guard na Vila Urupês
Cidades

Segurança Cidadã forma mais 280 estudantes no projeto Guard na Vila Urupês

Saúde realiza 841 ações no 'Dia D' contra o câncer de próstata e HIV
Suzano

Saúde realiza 841 ações no 'Dia D' contra o câncer de próstata e HIV

Meio Ambiente promove plantio de 30 mudas de ipês pelo 'Árvore FamiliAR'
Cidades

Meio Ambiente promove plantio de 30 mudas de ipês pelo 'Árvore FamiliAR'

5 mil eleitores precisam regularizar título
Suzano

5 mil eleitores precisam regularizar título

Compromisso com Plano Diretor: Cidades da região somam 15 obras e 3 programas de destaque
Cidades

Compromisso com Plano Diretor: Cidades da região somam 15 obras e 3 programas de destaque

Coordenadora da Mulher apresenta balanço: 654 assistências em Ferraz
Cidades

Coordenadora da Mulher apresenta balanço: 654 assistências em Ferraz