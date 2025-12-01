Artur Takayama intermedeia doação de panetones para Gincana dos Servidores Solidários

O vereador Artur Takayama (PL) intermediou a doação de 143 panetones - feitas pelas famílias de origem libanesa que foram homenageadas no mês passado, em sessão solene em comemoração ao Dia do Imigrante Libanês - para a Gincana do Servidores Solidários do Fundo Social de Solidariedade (Fuss) de Suzano. A entrega foi feita nesta segunda-feira (1º), em frente ao Paço Municipal, para a primeira-dama e presidente do órgão, Déborah Raffoul Ishi, que fará a distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

As doações para a Gincana dos Servidores Solidários tiveram início às 11 horas. Além da Câmara de Suzano, também participaram as 19 secretarias que compõem a administração municipal.

3ª edição

Esta é a terceira edição da Gincana dos Servidores Solidários realizada este ano. Em janeiro, a ação estimulou a doação de fraldas, e em abril, de caixas de bombons para serem entregues às crianças na Páscoa.

Na primeira edição Takayama levou 15.198 fraldas para a gincana, fazendo com que o Legislativo conquistasse o primeiro lugar. Em abril, ele conseguiu a arrecadação de 502 caixas de bombons.