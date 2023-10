Ashiuchi recebe medalhistas do Jeesp, Jomi e Liga Esportiva Nescau no gabinete

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na última quarta-feira (04/10) os atletas suzanenses que conquistaram medalhas nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), nos Jogos da Melhor Idade (Jomi) e na Liga Esportiva Nescau para parabenizá-los pelas excelentes colocações alcançadas nestes torneios.

Acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do vereador Artur Takayama; do diretores da pasta, Célio Mediato e Josias Ferreira; e do presidente da Liga Municipal de Futebol (LMFS) de Suzano, Marcelo Menezes, Ashiuchi entregou aos esportistas uma placa com o nome da cidade como forma de destacar a honra e o mérito ao longo das competições disputadas.

No caso do Jomi, disputado em abril, em Guaratinguetá, os destaques foram para os mesatenistas Marlene Takahashi, Walter Camargo, Mikio Matsumoto, que conquistaram três medalhas de ouro nas modalidades feminino C e masculino B e C, respectivamente. Walter e Marlene voltaram a alcançar ótimas posições na fase estadual do torneio, realizada em São José do Rio Preto, em setembro, momento em que ambos obtiveram medalhas de prata.

Liga Nescau

Os alunos da Escola Municipal Célia Pereira de Lima, localizada no Jardim Cacique, e da Escola Estadual Professora Luiza Hidaka, situada na região central, também estiveram presentes no gabinete do prefeito, tendo em vista o resultado obtido no atletismo, com destaque para os alunos que chegaram ao lugar mais alto do pódio três vezes, todas elas na competição de salto em distância. Nesta modalidade Beatriz Santos, Victor Hugo Souza e Evellyn de Almeida levaram o ouro. Já os educandos da Luiza Hidaka chegaram ao pódio com o vice-campeonato no voleibol masculino juvenil.

A participação dos jovens suzanenses, integrantes do projeto de atletismo da Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat), se deu por meio de um convênio estabelecido com a pasta em ambas unidades de ensino. As ações do projeto são conduzidas pelos professores Leandro Carvalho, Leandro Alves e Raphael Ghildo.

Jeesp

Os atletas ainda chegaram em ótimas colocações nas competições estaduais, é o caso da equipe feminina de xadrez da Escola Estadual Maria Elisa de Azevedo Cintra, do Jardim Dona Benta, que foi campeã paulista. O grupo, que recebeu orientações do professor Raul Marcelo Gomes de Assis, é composto por Izabelly Cristina Silva Lemes, Emanoella Faraiza Gallucci Moreira, Melyssa Victoria Gonçalves Martins, Heloisa Beatriz Marques da Silva e Natasha Cruz dos Santos. Já a jovem Julia Correia, estudante matriculada na Escola Estadual Luiz Bianconi, no centro, sagrou-se vice-campeã no torneio de xadrez.

Sucesso

Nardinho destacou que é extremamente importante proporcionar e oferecer projetos que fomentem as atividades. “O esporte é uma excelente ferramenta de transformação social, principalmente para jovens suzanenses que aproveitam as oportunidades com garra e afinco. Parabenizo todos os medalhistas, treinadores e professores e reforço a grande contribuição deles para garantir a ampla tradição do município nas mais diversas categorias desportivas”, afirmou o titular da pasta.

Por sua vez, Ashiuchi parabenizou o empenho de todos. “Fico muito feliz em saber que os pequenos do nosso município demonstraram todo o seu talento. Esta foi uma bela experiência. Reforço a importância de garantir o devido valor e o reconhecimento destes feitos que ajudam a alavancar o nome da cidade”, definiu o prefeito.