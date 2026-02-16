Assistência Social confirma mais parcerias para aperfeiçoar serviços

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano formalizou dois novos termos de parceria com o objetivo de qualificar e ampliar os serviços ofertados à população. As iniciativas, voltadas à capacitação de profissionais, à gestão de dados da pasta e ao atendimento direto às famílias, reforçam a capacidade de atendimento por meio de formação técnica, organização de informações estratégicas e presença mais intensa nos territórios.

Uma das parcerias será executada pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e envolve duas frentes consideradas estruturantes para a política pública: a Educação Permanente e a Vigilância Assistencial. As atividades terão início em março e duração de 12 meses.

A Educação Permanente será voltada à capacitação contínua dos profissionais da rede socioassistencial, promovendo formações técnicas, atualizações sobre normativas e qualificação do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta é garantir que as equipes estejam preparadas para lidar com as demandas sociais cada vez mais complexas, assegurando acolhimento humanizado e intervenções mais eficazes. Também promoverá ações formativas a conselheiros municipais e ao público em geral.

Já a Vigilância Assistencial terá como foco geração, organização e compartilhamento de dados relacionados aos atendimentos e às demandas sociais do município. A iniciativa propiciará uma leitura mais precisa do território, contribuindo para o planejamento de políticas públicas, definição de prioridades e monitoramento dos serviços. Com informações sistematizadas, a gestão poderá direcionar melhor recursos e estratégias, ampliando o impacto das ações sociais.

A segunda parceria firmada pela secretaria é com o Instituto Geração de Valores (IGV) e representa a implantação de um serviço novo na rede: a Busca Ativa no Território. O trabalho começa em 1º de março e será voltado ao apoio das equipes em visitas domiciliares. O objetivo é aproximar ainda mais o poder público das famílias, especialmente daquelas que já recebem benefícios ou que têm direito a acessá-los, mas enfrentam dificuldades de informação ou atualização cadastral.

Entre as ações previstas estão a atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico), orientação sobre benefícios socioassistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e apoio para que os usuários não percam direitos já conquistados por falta de atualização de informações. A busca ativa também auxiliará na identificação de novas demandas sociais, fortalecendo a rede de proteção.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, as parcerias representam um avanço na organização da política pública. “Estamos fortalecendo duas bases fundamentais da assistência: a qualificação dos nossos profissionais e a inteligência de dados para planejar melhor as ações”, destacou.