Assistência Social inicia novo serviço de atendimento domiciliar a idosos e pessoas com deficiência

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, inicia neste mês de janeiro um novo serviço voltado para o atendimento a idosos e pessoas com deficiência da cidade. A ação será desenvolvida a partir do Termo de Parceria estabelecido com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e contemplará simultaneamente até 40 pessoas na cidade. O objetivo será o suporte para cidadãos em situação de vulnerabilidade social e com baixa mobilidade, para orientações gerais sobre cuidados, benefícios e serviços, além de garantir prestação de informações aos cuidadores.

A medida reforça a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários, preservando direitos relacionados à inclusão social e à equiparação de oportunidades. Com isso, pretende-se entender as necessidades das pessoas com deficiência e idosas a partir de potencialidades individuais e sociais, prevenindo ainda situações de risco, exclusão e isolamento. Entre as atividades previstas para serem realizadas durante as visitas estão a inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), orientação sociofamiliar, inserção na rede de serviços socioassistenciais e fortalecimento da função protetiva da família.

Entre outras metas do serviço estão a prevenção do confinamento de idosos e pessoas com deficiência, sensibilização de grupos comunitários sobre os direitos dos referidos grupos e, acima de tudo, preservação da integridade e a melhora da qualidade de vida desse público.

As solicitações de visitas podem ser feitas nas quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) instaladas na cidade: Cras Boa Vista, localizado na avenida Katsutoshi Naito, 955, no Sesc (4749-4325); Cras Casa Branca, na rua Maria Clara Tavares, 125, no Parque Residencial Casa Branca (4747-7219); Cras Centro, situado na rua Monsenhor Nuno, 595 (4747-1341); Cras Gardênia Azul, que fica na rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Varan (4751-4377); e Cras Palmeiras, localizado na rodovia Índio Tibiriçá, 11.641 (4751-3756).

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que essa iniciativa é muito importante para atender os cidadãos que não têm acesso aos serviços da pasta. “Essas pessoas podem ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou necessitam fazer o seu CadÚnico, entre outras necessidades. Nós sabemos das dificuldades que existem para que esse público tenha acesso aos nossos equipamentos. Portanto, foi viabilizado esse convênio com a Aamae, que beneficiará muitas famílias a partir de janeiro”, frisou Garippo.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a ação trará mais dignidade a muitos suzanenses. “Nosso trabalho é proporcionar as condições necessárias para que os munícipes possam ser atendidos com todo o carinho e atenção. Por isso, exaltamos esse grande trabalho que será conduzido pelo secretário Geraldo Garippo e toda a sua equipe, em parceria com a Aamae. Vamos atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e com dificuldades de locomoção, garantindo os benefícios a que eles têm direito. É mais uma grande conquista para nossa cidade, pois colocaremos à disposição um serviço tão nobre aos munícipes que tanto precisam desse suporte”, destacou Ashiuchi.