Avenida Jorge Bei Maluf é liberada nos dois sentidos após avanço em obra histórica de drenagem

A Prefeitura de Suzano liberou nesta terça-feira (30/12) o tráfego da avenida Jorge Bei Maluf nos dois sentidos, após a conclusão de uma das etapas mais importantes da obra de drenagem em execução na região do Jardim Natal.

A via, que estava interditada parcialmente para a realização dos trabalhos, agora funciona normalmente tanto no sentido Suzano quanto no sentido Mogi das Cruzes, garantindo mais fluidez e segurança aos motoristas.

Antes da intervenção, o trecho contava com apenas dois tubos circulares de um metro de diâmetro, estrutura insuficiente para a vazão das águas pluviais em períodos de chuva intensa. Com a obra, o sistema passou a operar com oito aduelas retangulares de 1,5 metro por 1,5 metro. A nova estrutura foi dimensionada para suportar grandes volumes de chuva, inclusive eventos extremos projetados para até cem anos, ampliando significativamente a capacidade de escoamento.

Toda a água da chuva que cai sobre os bairros Jardim Natal, Jardim Nazareth, Jardim Portugália, Vila Amorim e regiões do entorno passa sob a avenida Jorge Bei Maluf, atravessa as novas aduelas, segue para a vala de drenagem e, posteriormente, deságua no Rio Tietê, reduzindo o risco de alagamentos e enchentes nesta região.

O prefeito Pedro Ishi esteve no local para vistoriar a obra, acompanhar o funcionamento do novo sistema e verificar de perto a liberação total da via. Segundo ele, a intervenção representa um avanço estrutural importante para Suzano. “Essa é uma obra que muitas vezes fica invisível, mas que faz toda a diferença na vida das pessoas. Hoje temos uma avenida totalmente liberada e um sistema de drenagem preparado para grandes chuvas, trazendo mais segurança para milhares de famílias. É investimento em prevenção e infraestrutura duradoura”, afirmou.

As obras seguem em andamento, agora sem necessidade de interdição da via, com prazo estimado de conclusão em até 30 dias úteis, dependendo das condições climáticas. Nesta etapa final, os serviços contemplam reparos na pavimentação, adequação de guias e sarjetas, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.

Para o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o avanço do projeto reforça o compromisso da administração com a prevenção. “Estamos ampliando a capacidade do sistema de drenagem e protegendo quem vive, trabalha e circula por essa região. É uma intervenção estratégica, que traz mais tranquilidade e qualidade de vida para a população”, destacou.

Por fim, o chefe do Poder Executivo suzanense agradeceu a compreensão dos motoristas diante das intervenções e destacou a importância da obra. “Essa melhoria foi fundamental para dar vazão às águas das chuvas. Sabemos da relevância da obra e, por isso, agradeço a compreensão de todos”, finalizou.