Cidades

Bom Prato da região têm funcionamento alterado neste fim de semana

06 dezembro 2025 - 19h00Por Laura Barcelos - de Suzano
Bom Prato da região têm funcionamento alterado neste fim de semanaBom Prato da região têm funcionamento alterado neste fim de semana - (Foto: Diogo Florido/DS)
As unidades do programa Bom Prato de Suzano e Mogi das Cruzes I estarão fechadas neste sábado (6) e domingo (7) para manutenção e retomarão as atividades na segunda-feira (8). As unidades 25 de Março, Bauru, Franca e Rio Claro também fecharão nos dois dias. Já as seguintes unidades funcionarão normalmente no sábado, servindo refeições no salão, e estarão fechadas no domingo: Campinas, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Itaquera, Osasco, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, Santana, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.
 
Avanço na segurança alimentar
 
A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, aumentando a oferta de comida acessível e nutritiva à comunidade. As refeições são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, uma salada, uma proteína, uma fruta e uma bebida, ao preço simbólico de R$ 1,00. Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço) e o café da manhã, adquirido por R$ 0,50.

