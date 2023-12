Brancos são o maior grupo étnico-racial em 8 cidades da região; duas têm mais pardos

A maioria das pessoas se declara branca em oito das dez cidades do Alto Tietê, aponta levantamento do grupo étnico-racial no Brasil, do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados percentuais mostram a maioria de brancos nas cidades de Arujá (51,5%), Biritiba Mirim (56,90%), Guararema (58,80%), Mogi das Cruzes (54,90%), Poá (49,2%), Santa Isabel (61,40%), Salesópolis (74,8%) e Suzano (46,80%).

Os pardos vêm em seguida, em 2º lugar no levantamento. São duas cidades com maioria de pardos: Ferraz de Vasconcelos (44,90%) e Itaquaquecetuba (49,1%). O DS traz a tabela completa com os números percentuais (veja ao lado).

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresentou os dados de identificação étnico-racial do Censo na sede do bloco afro Olodum, em Salvador, capital do estado com maior população preta do País com 22,5%.

Há também os dados sobre o percentual de indígenas no Alto Tietê. Somente Salesópolis não conta com esse público.

Nas demais cidades, a maioria tem 0,1%.

"O censo demográfico é a única pesquisa que nos permite olhar todas as categorias de cor ou raça e a sua evolução ao longo das décadas. O censo mostra a diversidade da nossa população", destaca Marta Antunes, coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais.

Em relação à população preta Ferraz de Vasconcelos (11,9%), Poá (11,70%) e Itaquaquecetuba (10,70%) têm os maiores percentuais. Há dados também da população amarela, cuja cidade de Biritiba Mirim tem o percentual maior (3,6%).

“Desde o Censo Demográfico de 1991, percebe-se mudanças na distribuição percentual por cor ou raça da população, com o aumento de declaração por cor ou raça parda, preta e indígena, decréscimo para a população branca”, explica Leonardo Athias, analista do IBGE.

Segundo o IBGE, a pirâmide da população branca tem um padrão de sexo e idade próximo ao da população brasileira com um perfil um pouco mais envelhecido e feminino. Já a pirâmide para a população preta tem uma menor proporção de crianças até 14 anos de idade em comparação com o total da população e uma maior proporção relativa de homens de 20 a 64 anos em relação a mulheres pretas e em relação ao total da população.

Na população amarela, sobressai um perfil de população envelhecida, em formato de losango, potencialmente rumo a uma pirâmide invertida, com muito mais idosos do que jovens, além de uma maior proporção relativa de mulheres idosas ante homens idosos na cor ou raça amarela. A pirâmide da população parda é bem próxima à da população brasileira, o que se explica por ser o conjunto mais numeroso de pessoas, mas apresenta um pouco mais de crianças, jovens e adultos até 34 anos, em comparação com o total.