Câmara de Suzano entregará Título de Cidadã Suzanense nesta quarta

A Câmara de Suzano entregará nesta quarta-feira (3), às 19 horas, o Título de Cidadã Suzanense a Maria Aparecida de Andrade Mora Silva, a jornalista Cida Mora. A homenagem é iniciativa do vereador Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol.

Cida Mora nasceu em Cachoeira Paulista e veio para Suzano com 25 anos de idade. O parlamentar conta que ela trilhou um caminho de superação e, inspirada pela visão de futuro de sua mãe, tornou-se jornalista e atualmente cursa Direito.

Sua trajetória profissional em Suzano teve início no jornal Gazeta Popular. Passou pelos veículos Novo Milênio, Diário de Suzano, Mogi News e Diário do Alto Tietê, além de ter sido sócia do AT Notícias. Atualmente, é proprietária da Ícone Assessoria de Imprensa.

Cida Mora realiza concursos como o Miss Milênio e é a idealizadora de iniciativas como o Prêmio Negro Sim, Divas de Negócios, Simplesmente Mulheres e Mulheres em Ação. “Além disso, projetos como ‘Escute uma História’ e ‘Abrace uma História’, em parceria com o Suzano Shopping, demonstram seu compromisso em enriquecer e valorizar a comunidade susanense”, detalha Max do Futebol.

“Cida Mora já é uma filha querida e admirada de Suzano, que contribui imensuravelmente para o desenvolvimento social e cultural de nosso município”, completa.

Participe

A sessão solene é aberta ao público e pode ser acompanhada na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).