Cidades

Câmara de Suzano fará homenagem à secretária de Administração em sessão solene nesta sexta

Homenagem é iniciativa do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde

11 dezembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Homenagem é iniciativa do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da SaúdeHomenagem é iniciativa do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde - (Foto: Wanderley Costa)

A Câmara de Suzano entregará amanhã (12), às 18h30, a Medalha Suzano Brandão para a secretária de Administração Cintia Lira. A homenagem é iniciativa do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde.

Cintia ocupa o cargo desde 2013. “Ela tem demonstrado uma dedicação exemplar na condução das políticas administrativas de nossa cidade”, afirma o parlamentar. “Sua formação em Direito, aliada a uma visão estratégica e humana, tem sido fundamental para a eficiência da gestão municipal.”

Ele destaca entre as ações da homenageada à frente da pasta a idealização do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS). “Trata-se de uma iniciativa que demonstra seu profundo cuidado com o bem-estar e o desenvolvimento dos servidores públicos, impactando positivamente a vida de centenas de pessoas e, consequentemente, na qualidade dos serviços prestados à população”, escreveu o parlamentar na justificativa do projeto de decreto legislativo que resultou na Medalha Suzano Brandão.

Baiano ainda ressalta, além da atuação profissional, o trabalho social realizado por Cintia Lira. “Ela participa ativamente de projetos que visam o crescimento pessoal e a realização de sonhos. Sua trajetória é um exemplo de liderança feminina, competência e amor pelo que faz, inspirando a todos que com ela convivem e trabalham.”

Participe

A sessão solene é aberta ao público e pode ser acompanhada na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

