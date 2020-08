Canil do 32º Batalhão da PM ganha animal especialista em busca de desaparecidos

As operações de busca por desaparecidos no Alto Tietê terão um importante reforço a partir de hoje. Trata-se da cadela 'Help', da raça Bloodhound, que irá integrar os animais do Canil Setorial, do 32º Batalhão. Segundo a PM, o treinamento de aperfeiçoamento de identificação e rastreamento deve durar em torno de dois anos.



A notícia sobre a nova integrante do Canil Setorial de Suzano foi publicada pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12). Na página oficial do Estado-Maior da PM na região, o 2º sargento Eduardo de Lucena Coelho explicou a importância da vinda da cadela, especialmente pelo fato de ocorrências de desaparecimento de pessoas serem corriqueiras na região.

"É uma raça que, historicamente, está envolvida no trabalho de busca a desaparecidos. Cada vez mais proporcionar um trabalho de excelência ao povo do Alto Tietê", disse. O treinamento da cadela Help, que deve durar dois anos, será dividido em duas etapas. "Acreditamos que, nos próximos meses, deveremos colher alguns frutos (do treinamento)", destacou Lucena.

Segundo o policial, é a primeira vez que o Canil Setorial irá realizar um trabalho específico de treinamento para a localização de pessoas, uma vez que os demais cães integrantes do grupamento são farejadores, ou seja, especializados no encontro de drogas. "Também desempenhamos um trabalho de cunho educacional. Vamos aperfeiçoar, ainda mais, o que é feito", finalizou.