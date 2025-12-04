Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/12/2025
Suzano

Cantora suzanense realiza show em Guararema

Evento terá a participação de mais três cantores e cinco instrumentistas

04 dezembro 2025 - 15h24Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Cantora suzanense realiza show em GuararemaCantora suzanense realiza show em Guararema - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A cantora suzanense Veronica Gissi vai realizar um show neste sábado (6), no Ponto de Cultura Casa do Valle, em Guararema. A apresentação é às 19h30 e contará com couvert artístico por R$ 40.

A banda que acompanhará Veronica é formada pelo diretor musical e contrabaixista William Faria, o pianista e tecladista Lucas Gerhardtt, o baterista Thiago Andrade, o guitarrista Leo Fernandes e o saxofonista maestro Binho. “Estarei cantando canções memoráveis junto dessa banda excepcional”, afirmou Veronica em suas redes sociais.

O evento ainda terá a participação especial da cantora Carla Nascimento, do cantor Bentho e do cantor e compositor Theo do Valle.

