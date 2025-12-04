Cantora suzanense realiza show em Guararema

A cantora suzanense Veronica Gissi vai realizar um show neste sábado (6), no Ponto de Cultura Casa do Valle, em Guararema. A apresentação é às 19h30 e contará com couvert artístico por R$ 40.
A banda que acompanhará Veronica é formada pelo diretor musical e contrabaixista William Faria, o pianista e tecladista Lucas Gerhardtt, o baterista Thiago Andrade, o guitarrista Leo Fernandes e o saxofonista maestro Binho. “Estarei cantando canções memoráveis junto dessa banda excepcional”, afirmou Veronica em suas redes sociais.
O evento ainda terá a participação especial da cantora Carla Nascimento, do cantor Bentho e do cantor e compositor Theo do Valle.