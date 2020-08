Centro Empresarial e shopping vão gerar 5 mil empregos em Suzano

O Centro Empresarial Logístico de Suzano (CELS) e o novo shopping center vão gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Destes, 4 mil serão do condomínio empresarial e 1.100 ( 350 diretos e 750 indiretos) do centro comercial. Os projetos dos empreendimentos da iniciativa privada foram apresentados na manhã de ontem, no Cineteatro Wilma Bentivegna, com participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Com investimento de R$ 32 milhões em infraestrutura, o Centro Empresarial Logístico de Suzano será construído em uma área de mais de 400 mil metros quadrados na Estrada Governador Mário Covas Júnior, esquina com a Avenida Miguel Badra. A previsão é que as obras comecem em outubro e sejam concluídas em cinco anos. Além disso, pela logística do trânsito no local, a Avenida Miguel Badra deverá ser duplicada e receberá uma ciclovia.

De acordo com o diretor da Mogiana Mineração, Frederico Lopes, responsável pelo projeto do CELS, 10 empresas já se interessaram para se instalarem no condomínio empresarial. “O fato de ser 10 empresas, não significa que são apenas 10 lotes. Mas que estão com outras quadras”, explicou. O Centro Empresarial Logístico terá 187 lotes, cada um com 1,5 mil metros quadrados. Além disso, terá 262 vagas para automóveis e 368 vagas para caminhões.

Os trabalhos que serão realizados no CELS são de recebimentos e redistribuição de cargas e mercadorias, armazenamento de materiais não poluentes, entre outros.

O CELS vai permitir acesso às principais rodovias do Estado de São Paulo, como Carvalho Pinto, Presidente Dutra, Mogi-Bertioga, Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, além de fácil deslocamento para o Porto de Santos e o Aeroporto de Guarulhos.

Shopping

O novo shopping, que será construído entre as ruas General Francisco Glicério e José Corrêa Gonçalves, terá 55 lojas de produtos e serviços, oito espaços de alimentação, além de 100 vagas de estacionamento. A previsão é que as obras iniciem no começo de 2021 e sejam finalizadas em um ano e meio, segundo o porta-voz do futuro shopping Cláudio Melo.

Prefeito

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a importância dos empreendimentos para o desenvolvimento econômico de Suzano. “Só da questão de empregos serão mais de 5 mil. Vai trazer também acréscimo na arrecadação da cidade. E fora isso terá expansão imobiliária. Tudo isso num momento de Covid-19 e Suzano vem avançando”, frisou.

Secretário

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, comentou como as vagas de emprego serão distribuidas. “Temos o Suzano Mais Emprego e vamos priorizar os cidadãos suzanenses. E conforme vai aumentando a demanda nas empresas, podemos criar cursos específicos para tais funções que precisam”.